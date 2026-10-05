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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

فرماندار عسلویه: فراجا ضامن امنیت پایدار و آرامش مردم است

فرماندار عسلویه: فراجا ضامن امنیت پایدار و آرامش مردم است

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: آرامش مردم، زمینه‌ ساز فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است و مجموعه مدیریت شهرستان از اقدامات پلیس در صیانت از قانون و امنیت عمومی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه همزمان با هفته نیروی انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان، ضمن ادای احترام به شهدای فراجا، با سرهنگ حسین خواجه فرمانده انتظامی شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان عسلویه در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی، بر تداوم همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه انتظامی برای حفظ نظم عمومی، اجرای قانون و ارتقای امنیت تأکید کرد.

پاسالار با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی گفت: امنیت و آرامش مردم، زمینه‌ ساز فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است و مجموعه مدیریت شهرستان از اقدامات پلیس در صیانت از قانون و امنیت عمومی حمایت می‌کند.

وی همچنین بر همکاری بیشتر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای خدمات انتظامی تأکید و از تلاش‌های فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان قدردانی کرد.

کد مطلب 6968475

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