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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۲

پاسخ مینسک به علت دیدار نکردن لوکاشنکو با ترامپ

پاسخ مینسک به علت دیدار نکردن لوکاشنکو با ترامپ

وزیر امور خارجه بلاروس، علت نرفتن رئیس‌جمهور این کشور به واشنگتن برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا را تحریم‌های اتحادیه اروپا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد مینسک در حال تدارک مقدمات دیدار الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است.

وی افزود: «ما واقعاً دیدار روسای جمهور را به شکل عملی بررسی می‌کنیم و برای این منظور، اقدامات مربوطه در حال انجام است.»

وزیر امور خارجه بلاروس درباره خودداری لوکاشنکو از شرکت در شورای صلح، باوجود دعوت ترامپ از وی، گفت: «سفر هوایی از بلاروس به آمریکا، با توجه به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شخص رئیس‌جمهور و هواپیمایی ما دشوار است.»

لوکاشنکو پیشتر گفته بود که دیدار با ترامپ می‌تواند برای بلاروس مفید باشد. او همچنین اعلام کرده بود که مینسک آماده همکاری با واشنگتن برای عادی‌سازی روابط است.

کد مطلب 6966959

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