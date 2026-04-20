بلاروس احتمال حمله آمریکا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس گفت: بر اساس تماس‌هایی که نه تنها با سیاستمداران، بلکه با نزدیکان دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا داشته، معتقد است که این کشور قصد جنگ با بلاروس را ندارد.

وی افزود: حتی اگر آمریکایی‌ها بخواهند با بلاروس وارد جنگ شوند، از قلمرو کشورهای بالتیک، لهستان و غیره خواهند جنگید.

بلاروس از متحدان نزدیک روسیه محسوب می شود و مسکو در این کشور، تسلیحات هسته ای مستقر کرده است. کشورهای اروپایی و آمریکا تاکنون تلاش های زیادی برای تغییر نظام سیاسی این کشور و دور کردن آن از کرملین انجام داده اند.