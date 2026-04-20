  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۸

بلاروس احتمال حمله آمریکا را رد کرد

بلاروس احتمال حمله آمریکا را رد کرد

رئیس جمهور بلاروس، احتمال حمله آمریکا به خاک این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس گفت: بر اساس تماس‌هایی که نه تنها با سیاستمداران، بلکه با نزدیکان دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا داشته، معتقد است که این کشور قصد جنگ با بلاروس را ندارد.

وی افزود: حتی اگر آمریکایی‌ها بخواهند با بلاروس وارد جنگ شوند، از قلمرو کشورهای بالتیک، لهستان و غیره خواهند جنگید.

بلاروس از متحدان نزدیک روسیه محسوب می شود و مسکو در این کشور، تسلیحات هسته ای مستقر کرده است. کشورهای اروپایی و آمریکا تاکنون تلاش های زیادی برای تغییر نظام سیاسی این کشور و دور کردن آن از کرملین انجام داده اند.

کد مطلب 6805680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

