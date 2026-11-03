به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهور بلاروس در جریان چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا در مینسک اعلام کرد که درگیری اوکراین طی ماه‌های آینده پایان خواهد یافت.

وی همچنین هشدار داد که تلاش برای سوق دادن بلاروس به این درگیری، به مرحله‌ای جدید و خطرناک از تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد.

لوکاشنکو در این نشست با اشاره به پیامدهای امنیتی گسترش دامنه جنگ، بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن کشورهای دیگر به مناقشه اوکراین تأکید کرد.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا روزهای ۳ و ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۵) در مینسک برگزار می‌شود. این نشست با حضور مقام‌ها و نمایندگانی از کشورهای مختلف، موضوعاتی از جمله امنیت منطقه‌ای، ثبات راهبردی، کنترل تسلیحات و چالش‌های نوظهور امنیتی را بررسی می‌کند.