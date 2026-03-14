به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهوری بلاروس در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اهداف حمله کنندگان به ایران محقق نشد.

وی خاطرنشان کرد: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موجب افزایش اتحاد در میان ایرانی ها شده است.

رئیس جمهوری بلاروس، حمله به مدرسه میناب در ایران را با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مقایسه کرد و گفت: آنها در غزه نیز کودکان را بمباران کردند.

لوکاشنکو، اظهارات دونالد ترامپ درباره نابودی ایران را تلاش وی برای خروج از باتلاق جنگ عنوان کرد و افزود: ادامه جنگ، وضعیت را برای ترامپ بدتر می کند.