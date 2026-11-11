به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌ جمهور بلاروس امروز چهارشنبه و در نشست محدود «شورای امنیت جمعی» سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در مسکو اعلام کرد که طرف بلاروسی، تشدید تلاش‌ ها برای تقویت توان نظامی این سازمان را امری مناسب می‌داند.

رئیس‌جمهور بلاروس گفت: ما از تصمیماتی که قرار است امروز در خصوص واحدهای پدافند هوایی متحرک به‌ منظور پشتیبانی از عملیات نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی اتخاذ شود، و همچنین از تدابیر مربوط به ارتقای نیروهای هوایی مشترک، حمایت می‌کنیم.

لوکاشنکو خاطرنشان کرد که این امر نمونه‌ای است از اینکه چگونه سازوکارهای امنیت جمعی نظامی، که در چارچوب «سازمان پیمان امنیت جمعی» توسعه یافته‌اند، باید به‌طور مداوم با واقعیت‌های روز منطبق شوند.

این مقام بلاروس بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات حاصل‌شده در درگیری‌های مسلحانه امروزی تأکید کرد و به‌ویژه به مسئله پهپادها و چگونگی مقابله مؤثر با آن‌ها اشاره کرد.

«الکساندر لوکاشنکو» افزود: بی‌دلیل نیست که مخالفان غربی ما می‌گویند بسیج کردن الگوریتم‌ها کم‌هزینه‌تر از بسیج کردن ارتش‌هاست؛ این عین گفته‌ آن‌هاست. تغییری بنیادین در ماهیت مناقشات نظامی در حال وقوع است: گذار از عملیات رزمی کلاسیک به سمت ابزارهای نامتقارن و کم‌هزینه‌ اعمال نفوذ.

وی در پایان گفت: هدف از تمام این اقدامات، براندازی درونی دولت است؛ امری که برای مردم، دست‌کمی از تهاجم نظامی ندارد و به همان اندازه خطرناک است.