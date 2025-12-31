لوکاشنکو: حمله به اقامتگاه پوتین تروریسم در بالاترین سطح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس حمله پهپادی به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مصداق تروریسم وحشیانه دولتی دانست.

وی گفت: حمله به اقامتگاه پوتین در نووگورود تروریسم در بالاترین سطح است.

پیش‌تر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرده بود که کی‌یف در تاریخ ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ پهپاد به اقامتگاه دولتی ولادیمیر پوتین در استان نووگورود حمله کرده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین تلافی خواهد شد.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.