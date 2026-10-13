لوکاشنکو: آمادگی برای جنگ راهی برای جلوگیری از وقوع آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در جریان بازدید از میدان آموزشی نظامی «اوبوز-لسنوفسکی» در استان برست، بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با تهدیدات احتمالی تأکید کرد.

وی گفت: بلاروس قصد حمله به هیچ‌کس را ندارد، اما برای جلوگیری از وقوع جنگ، خود را برای آن آماده می‌کند.

لوکاشنکو با اشاره به افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای همسایه بلاروس گفت این کشورها میلیاردها دلار برای تسلیح ارتش‌های خود هزینه می‌کنند و علاوه بر برگزاری رزمایش در نزدیکی مرزها، یگان‌ها و تشکیلات نظامی جدیدی را در مناطق مرزی مستقر می‌کنند.

رئیس‌جمهوری بلاروس تأکید کرد که کشورش باید برای واکنش متناسب به تحولات احتمالی آمادگی داشته باشد و یکی از الزامات اصلی این آمادگی، برخورداری نیروهای مسلح از سامانه‌های ارتباطی و فرماندهی قابل‌اعتماد است.

وی گفت: «ما قصد نداریم به هیچ‌کس حمله کنیم. ما واقع‌گرا هستیم و می‌دانیم که آغاز جنگ با یکی از همسایگانمان می‌تواند برای ما به معنای خودکشی باشد. پس چرا باید جنگی را آغاز کنیم؟»

لوکاشنکو در ادامه تصریح کرد که برگزاری رزمایش‌های نظامی به معنای برنامه‌ریزی برای حمله به کشورهای همسایه نیست، بلکه هدف از این اقدامات، آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و حفاظت از امنیت کشور است.