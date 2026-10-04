به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه بارشی به استان سمنان از روز یکشنبه، اداره کل هواشناسی استان هشدار نارنجی صادر کرده و از شهروندان خواسته است از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق کوهستانی و تفرجگاه‌های نیمه شمالی استان خودداری کنند.

بر اساس این هشدار، با تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع سیلاب، روان‌آب و آبگرفتگی معابر در نقاط مختلف استان سمنان وجود دارد و از این رو دستگاه‌های خدمت‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌بینی‌شده در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

هشدار جدی به کوهنوردان و گردشگران

ایرج مصطفوی، مدیرکل هواشناسی استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار نارنجی برای استان خبر داد و اظهار کرد: این هشدار به‌ویژه برای شهروندان نیمه شمالی استان و مناطق مرتفع و کوهستانی اهمیت دارد.

وی افزود: خودداری از صعود به کوهستان، پرهیز از حضور در تفرجگاه‌های شمال استان سمنان و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر از جمله توصیه‌های هواشناسی به مردم است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه با تشدید بارش‌ها احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر درون‌شهری و برون‌شهری وجود دارد، گفت: مردم به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و محل عبور سیلاب و روان‌آب‌ها اتراق نکنند.

مصطفوی بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و افزود: بروز سیلاب می‌تواند بسیار خطرساز باشد و از مردم درخواست می‌کنیم برای تصویربرداری از مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب، جان خود را به خطر نیندازند.

وی همچنین نسبت به افزایش سرعت جریان سیلاب در پی تشدید بارش‌ها هشدار داد و بیان کرد: خشک بودن بستر مسیل به هیچ عنوان تضمینی برای ایمنی نیست، چراکه بارش در بالادست می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، حجم و سرعت جریان آب را افزایش دهد.

توضیح هواشناسی درباره «ال‌نینو»

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در ادامه با اشاره به موضوع طوفان «ال‌نینو» گفت: سامانه‌ای که در روزهای یکشنبه و دوشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارتباطی با طوفان مورد اشاره ندارد و هشدار فعلی در پی ورود سامانه کم‌فشار بارشی و برودتی صادر شده است.

مصطفوی افزود: طوفان مورد اشاره که قرار است در اواخر این ماه بخش‌هایی از استان سمنان را تحت تأثیر قرار دهد، موضوعی جداگانه است و دستگاه‌های خدمت‌رسان در جلسات توجیهی مربوط به آن حضور داشته و برای مدیریت شرایط احتمالی آمادگی دارند.

هشدار درباره کاهش دید و تردد در جاده‌های برفگیر

وی همچنین از کاهش دما در نقاط مختلف استان سمنان و احتمال وقوع مه‌آلودگی و کاهش دید افقی در جاده‌های شمالی و شرقی استان خبر داد و از رانندگان خواست هنگام تردد در این محورها، نهایت احتیاط را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از شهروندان نیز درخواست کرد در صورت نداشتن ضرورت، از تردد در جاده‌های برفگیر و مناطق تحت تأثیر شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

به گزارش مهر، با توجه به پیش‌بینی تشدید ناپایداری‌های جوی، رعایت توصیه‌های هواشناسی، پرهیز از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خودداری از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی می‌تواند از بروز حوادث و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.