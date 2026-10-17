صمیمیان: کوتاهی مدیران در اقدامات پیشگیرانه بحران پیگرد قانونی دارد

مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در پی پدیده ال‌نینو، از اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث طبیعی در شهرستان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمت‌رسان و امدادی شهرستان سمنان در حالت آماده‌باش قرار دارند، افزود: نشست‌های ستاد مدیریت بحران در فرمانداری با هدف افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی برگزار شده است.

فرماندار سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط پیش، حین و پس از وقوع حوادثی همچون سیلاب و بارش‌های سنگین، اظهار کرد: در بخش پیشگیری، اقداماتی از جمله لایروبی مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خسارات در دستور کار قرار گرفته است.

صمیمیان همچنین از پیش‌بینی تأمین سوخت مورد نیاز در شرایط بحرانی، به‌ویژه برای دستگاه‌های امدادی، خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم در ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مواجهه با شرایط احتمالی انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان دستگاه‌های اجرایی به هشدارهای هواشناسی و الزامات مدیریت بحران، تصریح کرد: کوتاهی مدیران در انجام وظایف و اقدامات پیشگیرانه، قطعاً پیگرد قانونی خواهد داشت.