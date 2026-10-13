مدیریت منابع آب و النینو در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت آب منطقه ای سمنان از هشدار درباره پدیده النینو در این استان خبر داد و بیان کرد: یکی از رویکردها و اولویت ها در این زمینه، منابع آبی و مدیریت آنها است.

وی با بیان اینکه در آبان ماه میزان بارش ها در استان سمنان به خصوص مناطق شمالی و مرتفع به اوج خود می رسد، افزود: پیش بینی بارش 50 میلیمتری از سوی هواشناسی مطرح شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان برای هفته دوم و سوم آبان تا اواسط آذر را بیشترین میزان فعالیت بارشی النینو در استان دانست و گفت: آمادگی برای مواجهه با سیل و بارش‌های شدید یکی از مهمترین رویکردهای ما در استان خواهد بود.

احسانی با بیان اینکه هشدار به موقع به کشاورزان و روستائیان، نصب بنرهای هشدار درباره خودداری از اتراق در بستر رودخانه‌ها، مراقبت از گلخانه ها و ابنیه و زیرساخت ها و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان است، گفت: پاکسازی مسیرهای عبور آب، لایروبی رودخانه‌ها و خودداری از استقرار خودروها و ماشین‌آلات در مسیل‌ها باید اولویت باشد.

وی تخلیه مناطق پرخطر در شرایط اضطراری را یکی دیگر از مواردی دانست که می بایست برای آن آمادگی داشت و افزود: حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر پیامدهای ال‌نینو دیگر موضوع مهم در استان سمنان است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان سمنان گفت: آمادگی بخش‌های مختلف برای مواجهه با بارش‌های شدید، سیل، خشکسالی و گرمای شدید و مدیریت منابع آب مهمترین ضرورت های استان سمنان از هفته دوم آبان تا اواسط آذر خواهد بود.