تعطیلی مدارس و ادارات در پنج شهرستان کرمان به دلیل تشدید آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش شاخص های آلایندگی و تداوم آلودگی هوا در صبح یکشنبه باعث اعلام تعطیلی ادارات و مدارس شهرستان های زرند، انار، نرماشیر، رفسنجان و راور شد.

فرمانداران این شهرستان ها در اطلاعیه هایی اعلام کرده اند با توجه به افزایش و تداوم شاخص آلایندگی هوا و در راستای حفظ سلامت شهروندان، تمامی ادارات، بانک‌ها، مدارس و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بخش‌های تابعه، امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

بر اساس این اطلاعیه ها دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، نظامی و انتظامی از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین بنا بر اعلام اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان و با توجه به تداوم آلودگی و افزایش شاخص‌های آلایندگی، با تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان، فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بخش مرکزی کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد، امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شده است.