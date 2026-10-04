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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

آیت الله دری: مدعیان دروغین عدالت را قربانی قدرت کرده‌اند

آیت الله دری: مدعیان دروغین عدالت را قربانی قدرت کرده‌اند

اراک- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: ادعاهای پوشالی تمدن و حقوق بشر بدون پشتوانه‌ اخلاق الهی در تضمین عدالت ناکام مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در درس خارج فقه، با اشاره به استدلال‌های عقلی و قرآنی درباره توحید اظهار کرد: اگر در کنار خداوند متعال، معبود و مدبر دیگری وجود داشت، نظام آفرینش دچار اختلاف و فساد می‌شد.

وی افزود: تعدد خدایان به معنای تعدد اراده‌ها و تدبیرهاست و در چنین شرایطی، هماهنگی و انسجام نظام هستی با مشکل مواجه می‌شد.

وی تصریح کرد: اگر برای خداوند شریک فرض شود، باید برای آن شریک نیز اراده، قدرت و سهمی در تدبیر جهان در نظر گرفت، در حالی که چنین فرضی با وحدت و انسجام نظام آفرینش سازگار نیست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: همان‌گونه که در امور انسانی، تعدد صاحبان اختیار مستقل می‌تواند به اختلاف و نزاع بینجامد، فرض وجود چند خدای مستقل نیز با تدبیر یکپارچه جهان سازگاری ندارد و عقل و برهان، انسان را به شناخت خدای یگانه و پذیرش توحید رهنمون می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: شناخت خداوند و آگاهی از فرمان‌های الهی، ضرورتی عقلی و فطری است و انسان باید پیش از عمل به تکالیف، درباره مبدأ آفرینش و وظایف خود در برابر پروردگار معرفت پیدا کند.

وی با اشاره به مباحث توحیدی مطرح‌شده در کتاب «توحید» مرحوم شیخ صدوق و آثار علامه مجلسی افزود: وجوب معرفت خداوند و شکر نعمت‌های الهی از مباحث اساسی معارف اسلامی است که در قرآن کریم و منابع روایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: وجوب معرفت خداوند پیش از آنکه یک تکلیف شرعی باشد، ریشه در عقل و فطرت انسان دارد و انسان باید درباره وجود خداوند، فرمان‌های او و چگونگی انجام وظایف خود تحقیق کند؛ احکام و دستورات شرعی نیز در این مسیر، نقش ارشادی و راهنمایی دارند.

وی گفت: انسان برای بهره‌گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های زندگی به راهنمایی نیاز دارد و همان‌گونه که برای استفاده صحیح و ایمن از هواپیما، کشتی، قطار و خودرو دستورالعمل‌هایی ارائه می‌شود، خداوند متعال نیز برای زندگی انسان برنامه و دستورالعمل قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: خداوند راه بهره‌مندی از پاکیزگی‌ها و دوری از پلیدی‌ها را برای انسان روشن کرده و تعالیم انبیا، اولیا، علما و صالحان در طول تاریخ، نقش مهمی در هدایت جوامع و جلوگیری از گسترش فساد و تباهی داشته است.

وی تصریح کرد: وقوع جنایت‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که ادعاهای مربوط به تمدن و حقوق بشر به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده عدالت و کرامت انسانی باشد و جوامع بشری به ارزش‌های الهی و اخلاقی نیاز دارند.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: در صورت نبود هدایت الهی و تعالیم پیامبران، شرایط زندگی بشر می‌توانست به‌مراتب دشوارتر و آشفته‌تر باشد؛ ازاین‌رو انسان باید خداوند را بشناسد و زندگی خود را بر اساس معرفت الهی و عمل به دستورات او سامان دهد.

وی بر ضرورت تعمیق معرفت دینی و شناخت مبانی اعتقادی تأکید کرد و گفت: انسان باید با بهره‌گیری از عقل، فطرت، قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع)، شناخت خود را نسبت به خداوند متعال تقویت و رفتار و زندگی خویش را بر پایه این معرفت سامان دهد.

کد مطلب 6967083

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