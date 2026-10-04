به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در درس خارج فقه، با اشاره به استدلال‌های عقلی و قرآنی درباره توحید اظهار کرد: اگر در کنار خداوند متعال، معبود و مدبر دیگری وجود داشت، نظام آفرینش دچار اختلاف و فساد می‌شد.

وی افزود: تعدد خدایان به معنای تعدد اراده‌ها و تدبیرهاست و در چنین شرایطی، هماهنگی و انسجام نظام هستی با مشکل مواجه می‌شد.

وی تصریح کرد: اگر برای خداوند شریک فرض شود، باید برای آن شریک نیز اراده، قدرت و سهمی در تدبیر جهان در نظر گرفت، در حالی که چنین فرضی با وحدت و انسجام نظام آفرینش سازگار نیست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: همان‌گونه که در امور انسانی، تعدد صاحبان اختیار مستقل می‌تواند به اختلاف و نزاع بینجامد، فرض وجود چند خدای مستقل نیز با تدبیر یکپارچه جهان سازگاری ندارد و عقل و برهان، انسان را به شناخت خدای یگانه و پذیرش توحید رهنمون می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: شناخت خداوند و آگاهی از فرمان‌های الهی، ضرورتی عقلی و فطری است و انسان باید پیش از عمل به تکالیف، درباره مبدأ آفرینش و وظایف خود در برابر پروردگار معرفت پیدا کند.

وی با اشاره به مباحث توحیدی مطرح‌شده در کتاب «توحید» مرحوم شیخ صدوق و آثار علامه مجلسی افزود: وجوب معرفت خداوند و شکر نعمت‌های الهی از مباحث اساسی معارف اسلامی است که در قرآن کریم و منابع روایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: وجوب معرفت خداوند پیش از آنکه یک تکلیف شرعی باشد، ریشه در عقل و فطرت انسان دارد و انسان باید درباره وجود خداوند، فرمان‌های او و چگونگی انجام وظایف خود تحقیق کند؛ احکام و دستورات شرعی نیز در این مسیر، نقش ارشادی و راهنمایی دارند.

وی گفت: انسان برای بهره‌گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های زندگی به راهنمایی نیاز دارد و همان‌گونه که برای استفاده صحیح و ایمن از هواپیما، کشتی، قطار و خودرو دستورالعمل‌هایی ارائه می‌شود، خداوند متعال نیز برای زندگی انسان برنامه و دستورالعمل قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: خداوند راه بهره‌مندی از پاکیزگی‌ها و دوری از پلیدی‌ها را برای انسان روشن کرده و تعالیم انبیا، اولیا، علما و صالحان در طول تاریخ، نقش مهمی در هدایت جوامع و جلوگیری از گسترش فساد و تباهی داشته است.

وی تصریح کرد: وقوع جنایت‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که ادعاهای مربوط به تمدن و حقوق بشر به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده عدالت و کرامت انسانی باشد و جوامع بشری به ارزش‌های الهی و اخلاقی نیاز دارند.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: در صورت نبود هدایت الهی و تعالیم پیامبران، شرایط زندگی بشر می‌توانست به‌مراتب دشوارتر و آشفته‌تر باشد؛ ازاین‌رو انسان باید خداوند را بشناسد و زندگی خود را بر اساس معرفت الهی و عمل به دستورات او سامان دهد.

وی بر ضرورت تعمیق معرفت دینی و شناخت مبانی اعتقادی تأکید کرد و گفت: انسان باید با بهره‌گیری از عقل، فطرت، قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع)، شناخت خود را نسبت به خداوند متعال تقویت و رفتار و زندگی خویش را بر پایه این معرفت سامان دهد.