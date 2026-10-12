به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، از علمای برجسته گیلان و از چهره‌های شناخته‌ شده حوزوی و سیاسی کشور، بامداد امروز دوشنبه در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

وی در طول چند دهه فعالیت علمی، فرهنگی و سیاسی، مسئولیت‌های مختلفی از جمله امامت جمعه لاهیجان و رشت، نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، نمایندگی مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی و عضویت در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت.

از روستای پینچا تا حوزه‌های علمیه

آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی در سال ۱۳۱۲ در روستای پنجه از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه متولد شد و پس از آغاز تحصیلات حوزوی، مسیر فراگیری علوم اسلامی را دنبال کرد.

وی با ادامه تحصیل در حوزه‌های علمیه و بهره‌گیری از محضر استادان علوم دینی، به فعالیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی روی آورد و در ادامه، در شمار روحانیون شناخته‌شده استان گیلان قرار گرفت.

تدریس، تألیف و پژوهش در حوزه معارف اسلامی از جمله فعالیت‌هایی بود که در کنار مسئولیت‌های اجرایی و دینی، بخش مهمی از کارنامه علمی و فرهنگی وی را تشکیل می‌داد.

مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل زندان

فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آیت‌الله قربانی از دهه ۱۳۳۰ آغاز شد.

وی در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با جریان‌های مبارز مذهبی ارتباط داشت و در مسیر فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی خود، با محدودیت‌ها و برخوردهای امنیتی رژیم پهلوی مواجه شد.

بر اساس روایت‌های منتشرشده از زندگی وی، آیت‌الله قربانی در سال ۱۳۴۴ دستگیر و زندانی شد. همچنین در سال ۱۳۵۰، پس از سخنرانی علیه رژیم پهلوی در مسجد انزلی‌محله لنگرود، بار دیگر بازداشت شد و با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های تبلیغی روبه‌رو شد.

این دوره از زندگی وی، بخشی از سابقه مبارزاتی او در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

مسئولیت‌های قضایی و سیاسی پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله قربانی مسئولیت‌هایی را در ساختارهای قضایی و سیاسی کشور بر عهده گرفت و در دستگاه قضایی و دادگاه‌های انقلاب اسلامی گیلان فعالیت کرد.

وی در ادامه، در دوره دوم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم آستانه‌اشرفیه به مجلس راه یافت و در کنار فعالیت‌های حوزوی و فرهنگی، در عرصه قانون‌گذاری نیز حضور داشت.

۱۷ سال نمایندگی ولی‌فقیه در گیلان

یکی از مهم‌ترین دوره‌های مسئولیت آیت‌الله قربانی، تصدی نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان و امامت جمعه رشت بود.

وی در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان منصوب شد و تا سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ سال، این مسئولیت را بر عهده داشت.

آیت‌الله قربانی در این دوره، در مناسبت‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی استان حضور می‌یافت و در جایگاه امام جمعه رشت، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی بیان می‌کرد.

پیگیری مسائل استان، دیدار با مسئولان اجرایی و حضور در نشست‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی از دیگر بخش‌های فعالیت وی در دوران مسئولیتش بود.

با پایان مسئولیت آیت‌الله قربانی در سال ۱۳۹۷، آیت‌الله رسول فلاحتی به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت منصوب شد.

عضویت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری

آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری عضویت داشت و از چهره‌های باسابقه این نهاد محسوب می‌شد.