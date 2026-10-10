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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

قطع آب در سه منطقه یزد به زودی برطرف می‌شود

قطع آب در سه منطقه یزد به زودی برطرف می‌شود

یزد- شرکت آب و فاضلاب استان یزد علت افت فشار و قطعی آب در مناطق آزادشهر، میدان مدرسی و خیابان هجرت را اجرای عملیات اتصال خط انتقال آب به مخزن باغ خان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، عملیات اتصال خط انتقال آب‌رسان به مخزن باغ خان در بازه زمانی ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد انجام شد؛ اما به دلیل قطر ۸۰۰ میلی‌متری خط و زمان‌بر بودن فرآیند آبگیری پس از اتصال، اختلال در آبرسانی برخی مناطق تا ساعات صبح ادامه یافت.

این خط انتقال که از زیرگذر در حال احداث موحدین عبور می‌کند، بخشی از طرح تکمیل رینگ بزرگ آب شهر یزد است و با هدف تقویت شبکه و افزایش پایداری آبرسانی اجرا شده است.

بر اساس اعلام گروه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، پیش‌بینی می‌شود اختلال ایجادشده حداکثر طی یک ساعت برطرف شود و آبرسانی به شرایط عادی برسد.

روابط عمومی این شرکت ضمن عذرخواهی از شهروندان مناطق آسیب‌دیده و قدردانی از صبوری آنان، تأکید کرد اجرای این طرح با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی انجام شده است.

کد مطلب 6973041

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