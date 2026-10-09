امام جمعه موقت بهاباد: هیمنه پوشالی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم آشکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی رضی بهابادی ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بهاباد، با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی و تبلیغات گسترده، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و این جنگ بار دیگر محدودیت‌های قدرت نظامی و سیاسی این کشور را آشکار کرده است.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده، اتحاد و روحیه مقاومت، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد استقلال و عزت کشور خدشه‌دار شود.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن

امام جمعه موقت بهاباد با تأکید بر اهمیت آگاهی و بصیرت عمومی تصریح کرد: دشمن در کنار اقدامات نظامی، از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای برای ایجاد ناامیدی، تضعیف روحیه مردم و خدشه‌دار کردن وحدت ملی استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو هوشیاری در برابر اخبار نادرست و حفظ آرامش جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وحدت ملی؛ عامل مهم ایستادگی در برابر تهدیدها

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: همدلی مردم، پشتیبانی از کشور و حفظ روحیه امید و مقاومت، از عوامل مهم مقابله با فشارها و توطئه‌های دشمنان است.

رضی بهابادی خاطرنشان کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است قدرت واقعی یک ملت تنها به تجهیزات نظامی وابسته نیست، بلکه ایمان، آگاهی، اتحاد و اراده مردم نیز نقشی اساسی در حفظ استقلال و اقتدار کشور دارد.

فراجا از ستون‌های مستحکم امنیت کشور است

امام جمعه موقت بهاباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت امنیت عمومی و نقش ارزشمند نیروهای انتظامی در حفظ آرامش جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به مجاهدت‌ها و فداکاری‌های کارکنان فراجا اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهایی است که در شرایط دشوار، مسئولیت خطیر حفظ نظم عمومی و صیانت از امنیت مردم را بر عهده دارند.

رضی بهابادی افزود: تجلیل از جان‌برکفان انتظامی، پاسداشت تلاش‌های کسانی است که با احساس مسئولیت و فداکاری، برای برقراری نظم و امنیت در شهرها، روستاها و مرزهای کشور خدمت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش خانواده‌های کارکنان انتظامی، قدردانی از صبر، ایثار و حمایت آنان را ضروری دانست و ارتقای توانمندی‌های فراجا، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت امکانات تخصصی را از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت خدمات انتظامی برشمرد.

علامه ملاعبدالله بهابادی از مفاخر علمی و دینی جهان تشیع است

امام جمعه موقت بهاباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با تجلیل از شخصیت علمی و دینی علامه ملاعبدالله بهابادی، صاحب اثر ارزشمند «حاشیه ملاعبدالله»، بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی و خدمات این عالم برجسته به نسل جوان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این عالم بزرگ از دانشمندان برجسته دینی بود که علاوه بر فعالیت‌های علمی، در نجف اشرف نیز مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشت و خدمات ارزشمندی به حوزه علم و معارف اسلامی ارائه کرد.

رضی بهابادی افزود: علامه ملاعبدالله بهابادی با تألیف آثار علمی ماندگار، به‌ویژه حاشیه مشهور خود بر کتاب «تهذیب المنطق»، نقش مهمی در گسترش علوم عقلی و منطقی در حوزه‌های علمیه ایفا کرد؛ اثری که همچنان از جایگاه ویژه‌ای در سنت آموزشی حوزه برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه درخشان علمی و فرهنگی شهرستان بهاباد، معرفی مفاخر دینی و علمی این منطقه را ضرورتی مهم دانست و خاطرنشان کرد: شناخت شخصیت‌هایی همچون علامه ملاعبدالله بهابادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی، دینی و تاریخی شهرستان و آشنایی نسل جوان با میراث ارزشمند نیاکان خود باشد.

تأکید بر حمایت از دامداران و تقویت بخش دامپروری

امام جمعه موقت بهاباد در ادامه با اشاره به هفته دامپزشکی، از تلاش‌های فعالان این عرصه در حفظ سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین سلامت مواد غذایی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت دامپزشکی در سلامت جامعه اظهار داشت: خدمات دامپزشکان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، حفظ سرمایه‌های دامی و حمایت از امنیت غذایی جامعه دارد.

رضی بهابادی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه دامپروری، بر ضرورت حمایت از دامداران و تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد و افزود: رسیدگی به مشکلات دامداران، تأمین نهاده‌های دامی، کنترل هزینه‌های تولید و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت دامپروران، می‌تواند به رونق تولید و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

وی در پایان ضمن تبریک هفته دامپزشکی، از تلاش‌های دامپزشکان، کارشناسان و فعالان حوزه دامپروری شهرستان بهاباد قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های تولیدی این بخش شد.