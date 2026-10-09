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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

امام جمعه موقت بهاباد: هیمنه پوشالی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم آشکار شد

امام جمعه موقت بهاباد: هیمنه پوشالی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم آشکار شد

یزد-امام جمعه موقت بهاباد گفت: آمریکا با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی و تبلیغات گسترده، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و جنگ تحمیلی سوم بار دیگر هیمنه پوشالی آمریکا آشکار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی رضی بهابادی ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بهاباد، با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی و تبلیغات گسترده، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و این جنگ بار دیگر محدودیت‌های قدرت نظامی و سیاسی این کشور را آشکار کرده است.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده، اتحاد و روحیه مقاومت، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد استقلال و عزت کشور خدشه‌دار شود.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن

امام جمعه موقت بهاباد با تأکید بر اهمیت آگاهی و بصیرت عمومی تصریح کرد: دشمن در کنار اقدامات نظامی، از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای برای ایجاد ناامیدی، تضعیف روحیه مردم و خدشه‌دار کردن وحدت ملی استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو هوشیاری در برابر اخبار نادرست و حفظ آرامش جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وحدت ملی؛ عامل مهم ایستادگی در برابر تهدیدها

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: همدلی مردم، پشتیبانی از کشور و حفظ روحیه امید و مقاومت، از عوامل مهم مقابله با فشارها و توطئه‌های دشمنان است.

رضی بهابادی خاطرنشان کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است قدرت واقعی یک ملت تنها به تجهیزات نظامی وابسته نیست، بلکه ایمان، آگاهی، اتحاد و اراده مردم نیز نقشی اساسی در حفظ استقلال و اقتدار کشور دارد.

فراجا از ستون‌های مستحکم امنیت کشور است

امام جمعه موقت بهاباد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت امنیت عمومی و نقش ارزشمند نیروهای انتظامی در حفظ آرامش جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به مجاهدت‌ها و فداکاری‌های کارکنان فراجا اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهایی است که در شرایط دشوار، مسئولیت خطیر حفظ نظم عمومی و صیانت از امنیت مردم را بر عهده دارند.

رضی بهابادی افزود: تجلیل از جان‌برکفان انتظامی، پاسداشت تلاش‌های کسانی است که با احساس مسئولیت و فداکاری، برای برقراری نظم و امنیت در شهرها، روستاها و مرزهای کشور خدمت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش خانواده‌های کارکنان انتظامی، قدردانی از صبر، ایثار و حمایت آنان را ضروری دانست و ارتقای توانمندی‌های فراجا، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت امکانات تخصصی را از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت خدمات انتظامی برشمرد.

علامه ملاعبدالله بهابادی از مفاخر علمی و دینی جهان تشیع است

امام جمعه موقت بهاباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با تجلیل از شخصیت علمی و دینی علامه ملاعبدالله بهابادی، صاحب اثر ارزشمند «حاشیه ملاعبدالله»، بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی و خدمات این عالم برجسته به نسل جوان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این عالم بزرگ از دانشمندان برجسته دینی بود که علاوه بر فعالیت‌های علمی، در نجف اشرف نیز مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشت و خدمات ارزشمندی به حوزه علم و معارف اسلامی ارائه کرد.

رضی بهابادی افزود: علامه ملاعبدالله بهابادی با تألیف آثار علمی ماندگار، به‌ویژه حاشیه مشهور خود بر کتاب «تهذیب المنطق»، نقش مهمی در گسترش علوم عقلی و منطقی در حوزه‌های علمیه ایفا کرد؛ اثری که همچنان از جایگاه ویژه‌ای در سنت آموزشی حوزه برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه درخشان علمی و فرهنگی شهرستان بهاباد، معرفی مفاخر دینی و علمی این منطقه را ضرورتی مهم دانست و خاطرنشان کرد: شناخت شخصیت‌هایی همچون علامه ملاعبدالله بهابادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی، دینی و تاریخی شهرستان و آشنایی نسل جوان با میراث ارزشمند نیاکان خود باشد.

تأکید بر حمایت از دامداران و تقویت بخش دامپروری

امام جمعه موقت بهاباد در ادامه با اشاره به هفته دامپزشکی، از تلاش‌های فعالان این عرصه در حفظ سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین سلامت مواد غذایی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت دامپزشکی در سلامت جامعه اظهار داشت: خدمات دامپزشکان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، حفظ سرمایه‌های دامی و حمایت از امنیت غذایی جامعه دارد.

رضی بهابادی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه دامپروری، بر ضرورت حمایت از دامداران و تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد و افزود: رسیدگی به مشکلات دامداران، تأمین نهاده‌های دامی، کنترل هزینه‌های تولید و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت دامپروران، می‌تواند به رونق تولید و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

وی در پایان ضمن تبریک هفته دامپزشکی، از تلاش‌های دامپزشکان، کارشناسان و فعالان حوزه دامپروری شهرستان بهاباد قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های تولیدی این بخش شد.

کد مطلب 6972587

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