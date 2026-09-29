به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی رفیع اظهار کرد: دهستان بهادران با برخورداری از بیش از هفت هزار هکتار باغ پسته، یکی از قطبهای مهم تولید پسته در استان یزد و کشور است و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای منطقه و رونق گردشگری کشاورزی فراهم میکند.
وی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد همافزایی میان باغداران، تجار، فعالان اقتصادی و گردشگران برگزار میشود تا زمینه افزایش ارزش افزوده تولیدات پسته و حمایت از کشاورزان منطقه فراهم شود.
بخشدار مرکزی مهریز با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات بومی گفت: جشنواره پسته بهادران میتواند زمینه پیوند ظرفیتهای سنتی کشاورزی با دانش و روشهای نوین و معرفی بهتر برند پسته این منطقه را فراهم کند.
رفیع ادامه داد: تلاش میشود نخستین جشنواره پسته بهادران در سطح مطلوبی برگزار شود و ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی منطقه بیش از گذشته به فعالان بازار، گردشگران و سرمایهگذاران معرفی شود.
وی از فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه کشاورزی و عموم مردم برای حضور در این جشنواره دعوت کرد و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی برای برگزاری مناسب این رویداد شد.
نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد.
نظر شما