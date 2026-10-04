رطوبت هوا در ایذه به ۹۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های رطوبتی نشان می‌دهد که طی شبانه‌روز گذشته، جوی با رطوبت بالا در اکثر مناطق خوزستان حاکم بوده و میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان به ۷۵.۹ درصد رسیده است.

پس از ایذه، شهرستان‌های هندیجان با ۹۴ درصد و بندر ماهشهر با ۹۳ درصد در رده‌های بعدی بیشترین میزان شرجی و رطوبت نسبی قرار گرفتند.

در این مدت بهبهان و دزپارت ۸۹ درصد، شوش ۸۷ درصد، شادگان ۸۴ درصد، امیدیه و لالی ۸۲ درصد، رامشیر ۸۱ درصد و آغاجاری ۸۰ درصد رطوبت نسبی را تجربه کردند.

میزان رطوبت در آبادان به ۷۷ درصد، اهواز فرودگاه به ۷۳ درصد، گتوند و هفتکل به ۶۸ درصد، صفی‌آباد دزفول به ۶۷ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز به ۶۶ درصد، بستان و هویزه به ۶۴ درصد، شوشتر ۶۳ درصد، حسینیه ۶۲ درصد و مسجدسلیمان به ۶۱ درصد رسید.

بر اساس آخرین داده‌های دریافتی، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی در سطح استان نیز در رامهرمز با ۵۶ درصد ثبت شد.