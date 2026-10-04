محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل خروجی مدل‌های هواشناسی امروز و فردا آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با رشد ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابرناکی پدیده غالب آسمان استان است و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست، هرچند این ناپایداری‌ها و بارش‌ها قابل‌ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان اضافه کرد: همچنین در ساعات بعدازظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق استان سرعت وزش باد افزایش یافته و وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.

باقری‌شکیب با اشاره به تغییرات دمایی در سطح استان تصریح کرد: برای امشب انتظار می‌رود دمای کمینه شبانه به‌صورت موقت بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد به شکلی که دمای صبحگاه فردا در اکثر نقاط استان به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید اما از صبح روز سه‌شنبه مجددا روند افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما آغاز شده و کمینه دماها به بالای ۱۰ درجه بازمی‌گردد.

وی در پایان به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان نهاوند با ثبت دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و گل‌تپه با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه استان گزارش شدند و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعات به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین زمان به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسید.