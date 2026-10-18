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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

رطوبت هوا در آبادان به ۹۴ درصد رسید

رطوبت هوا در آبادان به ۹۴ درصد رسید

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان با اشاره به ثبت میزان شرجی اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته حداکثر رطوبت نسبی هوا در آبادان به ۹۴ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۲۴ ساعت گذشته، میانگین رطوبت سطحی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان به ۶۰.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم جوی شرجی در بسیاری از نقاط است.

پس از آبادان، بیشترین میزان رطوبت نسبی در شوش با ۷۸ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۷۷ درصد و شهرهای شادگان، گتوند و هندیجان با ۷۴ درصد به ثبت رسید.

در این مدت رطوبت در ایذه به ۷۰ درصد، صفی‌آباد دزفول ۶۸ درصد، بندر ماهشهر ۶۶ درصد، هویزه ۶۳ درصد و بستان به ۶۲ درصد رسید.

حداکثر رطوبت در فرودگاه اهواز و بهبهان ۵۹ درصد، شوشتر ۵۸ درصد، رامشیر ۵۴ درصد و امیدیه ۵۳ درصد گزارش شد؛ همچنین ایستگاه هفتکل با ثبت رطوبت ۳۱ درصدی، کمترین میزان رطوبت نسبی را در سطح استان به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6981494

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