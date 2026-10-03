رطوبت در شوش به ۹۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته (منتهی به صبح شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵) حاکی از تداوم پدیده شرجی و افزایش رطوبت در اغلب مناطق استان است.

بر اساس این گزارش، در میان ۲۳ ایستگاه پایش هواشناسی استان، شهرستان شوش با ثبت رطوبت ۹۲ درصدی، بالاترین میزان رطوبت نسبی را به خود اختصاص داد و پس از آن شادگان با ۸۹ درصد، بندر ماهشهر با ۸۸ درصد، آبادان با ۸۷ درصد و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۸۷ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در هندیجان و هویزه ۸۶ درصد، بستان ۸۴ درصد، بهبهان و رامشیر ۸۲ درصد و ایذه ۸۰ درصد گزارش شد. ایستگاه‌های آغاجاری و فرودگاه اهواز رطوبت ۷۹ درصدی، امیدیه ۷۸ درصدی، صفی‌آباد دزفول و مسجدسلیمان ۷۶ درصدی، هفتکل ۷۴ درصدی، لالی ۷۳ درصدی، شوشتر ۷۲ درصدی، گتوند ۷۱ درصدی و رامهرمز رطوبت ۷۰ درصدی را ثبت کردند.

کمترین میزان رطوبت نسبی در سطح استان نیز در ایستگاه‌های دزپارت با ۶۰ درصد و حسینیه با ۵۶ درصد به ثبت رسید؛ ضمن آنکه میانگین رطوبت سطحی استان طی این مدت به ۷۸.۶ درصد رسید.