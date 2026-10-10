علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: عملکرد کشتی‌گیران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بار دیگر نشان داد که کشتی همواره یکی از پرچمداران ورزش ایران بوده و نتایج درخشان به‌دست‌آمده در این رقابت‌ها نیز به‌خوبی این موضوع را نشان داد. تصور خود من این بود که در کشتی فرنگی دو مدال طلا خواهیم داشت، اما در کشتی آزاد نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت سه طلا را پیش‌بینی می‌کردم، اما در نهایت نتایجی به دست آمد که حتی با توجه به سطح مسابقات، شاید با اما و اگر همراه بود. در این شرایط، به نظرم بچه‌ها در وزن‌های ۹۷ و ۷۴ کیلوگرم واقعاً کار بزرگی انجام دادند.

پیشکسوت کشتی آزاد ایران ادامه داد: یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم اگر در مسابقات المپیک هم حاضر بود، می‌توانست چنین عملکردی داشته باشد. او در ناگویا از قالبی که شاید پیش از این از او انتظار داشتیم خارج شد و کشتی‌های بسیار درخشانی گرفت. در هر مبارزه بهتر، زیباتر و با روحیه‌تر کشتی گرفت و نشان داد چه توانایی‌هایی دارد. آذرپیرا هم نشان داد که بی‌دلیل مدال المپیک و جهان نگرفته است. او در این مسابقات از قالب همیشگی خودش خارج شد و کشتی بسیار خوبی گرفت. مبارزه او با یوشیدا واقعاً دیدنی بود. ما از تلویزیون فشار و سختی این مبارزه را احساس می‌کردیم و هر دو کشتی‌گیر دلاوری کردند و برای کشورهای خود افتخارآفرین بودند.

وی با اشاره به فشار مسابقات بر کادر فنی عنوان کرد: قطعاً به پژمان درستکار و کادر فنی فشار زیادی وارد شد، رئیس فدراسیون و اعضای کادر فنی کشتی فرنگی هم فشار زیادی را متحمل شدند.. با این حا بازی‌های آسیایی ناگویا با هر نتیجه‌ای تمام شد و ما تا مسابقات جهانی فاصله زیادی نداریم. امیدوارم هر دو تیم آزاد و فرنگی که مدافع عنوان قهرمانی جهان هستند، بتوانند با آمادگی کامل راهی مسابقات جهانی شوند. یکی از کارهای بسیار خوبی که فدراسیون انجام داد این بود که به جز یکی دو وزن، نفراتی که قرار است در مسابقات جهانی کشتی بگیرند را به بازی‌های آسیایی اعزام نکرد. این مسئله باعث می‌شود روند آماده‌سازی آنها دچار خلل نشود و ملی‌پوشان با تمام توان و در اوج آمادگی وارد مسابقات جهانی شوند.

امامی تهدید را به فرصت تبدیل کرد

وی درباره عملکرد یونس امامی در ناگویا گفت: یونس فرصت بسیار خوبی داشت. شاید مسابقات آسیایی برای او یک تهدید بود، اما او این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. دیگر از این سخت‌تر نمی‌شد که قرعه‌ای به یک کشتی‌گیر بخورد؛ او با قهرمانان المپیک و جهان کشتی گرفت و از قهرمان المپیک بالاتر نداریم. اگر یونس در گذشته هم همین روحیه جنگندگی را داشت، این بردها برای او خارج از دسترس نبود. ما شناخت خوبی از کشتی او داریم و می‌دانیم که دلاور است. یونس در ناگویا این ویژگی را به بهترین شکل نشان داد.

وی بااشاره به عملکرد علیرضا عبدولی در کشتی فرنگی عنوان کرد: باید از عبدولی در کشتی فرنگی هم یاد کنم. او کشتی بسیار خوبی گرفت، به‌خصوص در فینال که توانست قهرمان جهان و المپیک را شکست دهد. عبدولی در این مسابقه اجازه نفس کشیدن به حریفش نداد و نشان داد وقتی یک ورزشکار واقعاً بخواهد، چه تغییر بزرگی می‌تواند در نتیجه ایجاد کند.

جهانی قزاقستان سخت‌تر از بازی‌های آسیایی است

پیشکسوت کشتی آزاد درباره شرایط مسابقات جهانی و حضور مدعیان بزرگ در این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات جهانی امسال شرایط متفاوتی دارد. آمریکا یکی از مدعیان است، روسیه بعد از مدت‌ها با پرچم خودش به میدان می‌آیند و از این بابت انگیزه زیادی دارند بنابراین قطعا کشتی آزاد ایران کار راحتی در جهانی قزاقستان پیش رو ندارد.

رضایی درباره تأثیر حضور تیم ژاپن در بازی‌های آسیایی بر شرایط این تیم در مسابقات جهانی گفت: به نظر من ژاپن به دلیل میزبانی، تقریباً همان تیمی را که قرار است در مسابقات جهانی شرکت کند به بازی‌های آسیایی آورد. با وجود شایستگی‌های بچه‌های ما، احساس می‌کنم ژاپنی‌ها اشتباهی کردند که ما انجام ندادیم؛ آنها از نفرات دوم خود استفاده نکردند و به همین دلیل ممکن است ملی‌پوشان اصلی‌شان در مسابقات پیش رو دچار افت نسبی شده باشند. البته این موضوع یک شمشیر دو لبه است. ژاپن در فاصله باقی‌مانده تا مسابقات جهانی فرصت دارد ریکاوری کند و قطعاً در جهانی حریف خطرناکی خواهد بود.

رضایی درباره بازگشت روسیه به عرصه رقابت‌های جهانی نیز گفت: روسیه دوباره آرایش خودش را به دست آورده است. آنها در مسابقات رده‌های پایه هم برگشته‌اند و محدودیت‌هایشان از بین رفته است. با توجه به تجربه بسیار طولانی که در کشتی دارند، قطعاً یکی از مدعیان اصلی مسابقات جهانی خواهند بود. در کنار ایران و آمریکا، روسیه مدعی جدی است و ترکیه، قزاقستان و گرجستان نیز با توجه به داشتن کشتی‌گیران شاخص می‌توانند خطرناک باشند. در مجموع فکر می‌کنم روسیه، آمریکا، ایران و ژاپن جزو تیم‌هایی هستند که در مسابقات جهانی باید بیشتر مراقب آنها بود.

کشتی‌گیران ایران برای هیچ حریفی از پیش باخته نیستند

رضایی در مورد شرایط کشتی آزاد و عدم حضور کشتی‌گیران در مسابقات و تمرینات تنها در اردو گفت: درست است که بعضی از بچه‌های ما در مسابقات مختلف و از جمله آسیایی حضور نداشتند و در اردو تمرین کردند، اما این موضوع را نباید خیلی ملاک قرار داد. آنها در طول سال مسابقه داشته‌اند و اصلاً این‌طور نیست که هیچ تجربه‌ای از رقابت نداشته باشند. ضمن اینکه اینها کشتی‌گیران باتجربه‌ای هستند و بعضی از آنها حتی شاید بیشتر از یک یا دو میدان در سال نیاز نداشته باشند. بنابراین به نظرم این مسئله مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند. البته بدون هیچ تعارفی باید بدانیم که کارمان در مسابقات جهانی سخت است.

پیشکسوت کشتی آزاد ایران خاطرنشان کرد: به نظر من کشتی ما شرایط مطلوبی دارد، کشتی‌گیران ایران حریفان قدرتمندی برای تمام دنیا هستند و هیچ‌کدام از آنها برای هیچ حریفی از پیش باخته نیستند. همه دنیا روی کشتی‌گیران ایران حساب می‌کنند، اما هر مسابقه‌ای سختی‌های خودش را دارد و باید با برنامه و شناخت دقیق از حریفان وارد مسابقات شویم. قطعاً کادر فنی در اردو این مسائل را بررسی می‌کند و امیدوارم بچه‌ها با شرایط بسیار خوبی وارد مسابقات جهانی شوند.

نخودی کشتی‌گیری مسلط و کم‌رقیب در دنیاست

رضایی در ادامه درباره شرایط محمد نخودی و امیرحسین زارع که در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت کردند و باید در مسابقات جهانی هم به میدان بروند، اظهار کرد: محمد نخودی و امیرحسین زارع دو جوان خوب کشتی آزاد هستند که برای مسابقات جهانی نیز به میدان خواهند رفت. آنها برای بازی‌های آسیایی ریکاوری خیلی خوبی نداشتند و به همین دلیل در بعضی لحظات دچار لغزش شدند، اما در نهایت توانستند شرایط را مدیریت کنند. نخودی کشتی‌گیری بسیار مسلط است و پایه فنی بسیار خوبی دارد. بسیار خونسرد و حواس‌جمع است و از نظر فنی کشتی‌گیر قدرتمندی محسوب می‌شود. در لحظات حساس می‌تواند روند کشتی را تغییر دهد و مسابقه را برای خودش دربیاورد.

رضایی ادامه داد: نخودی تقریباً در کشتی دنیا بی‌رقیب است. او بسیار هوشمند و حواس‌جمع است و با آمادگی روحی و جسمانی بالایی وارد مسابقات می‌شود. مهم‌تر اینکه مغرور شرایطی که امروز در سطح کشتی دنیا دارد نمی‌شود. در بازی‌های آسیایی هم دیدیم که به دلیل ریکاوری کم، تحت فشار قرار گرفت، اما توانست شرایط را مدیریت کند. امیدوارم اوج آمادگی بچه‌ها را در مسابقات جهانی ببینیم. بازی‌های آسیایی برای کاروان ایران اهمیت زیادی داشت، اما برای کشتی همه می‌دانیم که مسابقات جهانی اهمیت بسیار بیشتری دارد. امیدوارم هر دو تیم آزاد و فرنگی بتوانند در مسابقات جهانی از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند، مدال‌های ارزشمندی برای کشور به دست بیاورند و جایگاه واقعی کشتی ایران را در سطح جهان تثبیت کنند.