واکنش امیرعلی آذرپیرا پس از کسب طلا و انتقام از آرش یوشیدا

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خدا را شکر می‌کنم. واقعاً مدت طولانی در اردو بودیم و همه زحمت کشیدند. از همه دست‌اندرکاران تیم تشکر می‌کنم. امیدوارم در مسابقات جهانی پیش‌رو، چه رقابت‌های امیدهای جهان و چه مسابقات بزرگسالان جهان در قزاقستان، همه اعضای تیم ملی موفق باشند و برای بچه‌های تیم ملی کشورم بهترین نتایج را آرزو می‌کنم.