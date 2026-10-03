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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

واکنش امیرعلی آذرپیرا پس از کسب طلا و انتقام از آرش یوشیدا

واکنش امیرعلی آذرپیرا پس از کسب طلا و انتقام از آرش یوشیدا

قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: مدت طولانی در اردو بودیم و همه زحمت کشیدند، امیدوارم تیم ملی در مسابقات جهانی امیدها و بزرگسالان بهترین نتایج را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خدا را شکر می‌کنم. واقعاً مدت طولانی در اردو بودیم و همه زحمت کشیدند. از همه دست‌اندرکاران تیم تشکر می‌کنم. امیدوارم در مسابقات جهانی پیش‌رو، چه رقابت‌های امیدهای جهان و چه مسابقات بزرگسالان جهان در قزاقستان، همه اعضای تیم ملی موفق باشند و برای بچه‌های تیم ملی کشورم بهترین نتایج را آرزو می‌کنم.

کد مطلب 6966432
سیده فرزانه شریفی

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