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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت

علی مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت

پس از باخت علی مومنی در دور نخست مقابل حریف تاجیکستانی و با توجه به شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی، مومنی از دور رقابت ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۲۱ کشتی گیر حضور دارند، علی مؤمنی پس از استراحت در دور نخست، در دور یک هشتم نهایی به مصاف آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان رفت. مومنی در این کشتی عملکرد خوبی از خود نشان نداد و در پایان ۴-۱ بازنده شد تا حالا چشم انتظار ورود به شانس مجدد باشد. اما با توجه به شکست کشتی گیر تاجیکستانی، در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف هندی، مومنی فرصت حضور در شانس مجدد را به دست نیاورد و از دور مسابقات حذف شد.

پیش از این یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا دو نماینده کشتی آزاد ایران با شکست حریفان خود در مرحله نیمه نهایی راهی فینال شدند تا امروز کشتی آزاد در انتظار دو طلای خوش‌رنگ باشد.

کد مطلب 6965796
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عالی بود علیرضا دبیر پنج مدال با ارزش را به باد داد با تفکرات متکبرانه خودش. این رقابت امروز تموم میشه تموم‌همین نفرات دو هفته بعد مدال جهانی هم میارن فقط ما حسرت مدال اسیا برامون موند

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