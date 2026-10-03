آذرپیرا به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی و در مرحله یک چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی اذرپیرا با هملیف از ترکمنستان دیدار کرد و با کسب پیروزی ۱۰ بر صفر به نیمه نهایی راه پیدا کرد.



امیرعلی آذرپیرا در دور نخست مقابل محمد گلزار از پاکستان ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت. او برای رسیدن به فینال باید دقایقی دیگر مقابل آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ژاپن قرار بگیرد.



