  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

آذرپیرا به نیمه نهایی راه یافت

آذرپیرا به نیمه نهایی راه یافت

امیرعلی آذرپیرا با شکست دادن حریفی از ترکمنستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،  در ادامه رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی و در مرحله یک چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی اذرپیرا با هملیف از ترکمنستان دیدار کرد و با کسب پیروزی ۱۰ بر صفر به نیمه نهایی راه پیدا کرد. 

 امیرعلی آذرپیرا در دور نخست مقابل محمد گلزار از پاکستان ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت. او برای رسیدن به فینال باید دقایقی دیگر مقابل آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ژاپن قرار بگیرد.

 

کد مطلب 6965768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها