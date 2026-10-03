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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

انتقام به سبک آذرپیرا از حریف ایرانی- ژاپنی + فیلم

انتقام به سبک آذرپیرا از حریف ایرانی- ژاپنی + فیلم

امیرعلی آذرپیرا با پیروزی ۴ بر ۳ مقابل آرش یوشیدا، حریف ایرانی-ژاپنی خود، راهی فینال بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد و شکست قبلی را جبران کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آذرپیرا در این مرحله مقابل آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.

این دو کشتی گیر چند ماه قبل در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هم رفتند و آذرپیرا مقابل حریفش شکست خورد و حالا در این مسابقه انتقام خود را گرفت.

کد مطلب 6965793
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
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      دمت گرم شیرایرانی👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤❤
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام آذر پیرا جایگاه اش بالاتر از اینها است

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