انتقام به سبک آذرپیرا از حریف ایرانی- ژاپنی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آذرپیرا در این مرحله مقابل آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.

این دو کشتی گیر چند ماه قبل در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هم رفتند و آذرپیرا مقابل حریفش شکست خورد و حالا در این مسابقه انتقام خود را گرفت.