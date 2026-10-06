به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ترکیب مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد جهان روزبه‌روز جذاب‌تر می‌شود، هنوز نماینده روسیه در این وزن مشخص نشده است؛ موضوعی که مستقیماً به وضعیت عبدالرشید سعداله‌یف، قهرمان سرشناس این کشور، مربوط می‌شود.

انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روسیه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان قزاقستان برگزار شد و ماگومد قربانوف توانست عنوان نخست وزن ۹۷ کیلوگرم را به دست آورد. با این حال، سعداله‌یف به دلیل مصدومیت در این رقابت حضور نداشت تا تکلیف این وزن همچنان باز بماند.

آلان گاتسالوف، سرمربی تیم ملی روسیه، با توجه به شرایط سعداله‌یف تصمیم گرفت به این کشتی‌گیر فرصت بیشتری برای بهبودی بدهد. در ابتدا قرار بود سعداله‌یف در یک رقابت انتخابی با حام قدیروف روی تشک برود، اما این مسابقه لغو شد و در نهایت مقرر شد تکلیف نماینده روسیه در یک انتخابی درون‌اردویی در ۲۰ مهرماه مشخص شود.

به این ترتیب، روس‌ها هنوز درباره یکی از مهم‌ترین وزن‌های تیم خود تصمیم نهایی نگرفته‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیر زیادی بر معادلات وزن ۹۷ کیلوگرم جهان داشته باشد.

در سوی دیگر، حسن یزدانی نماینده ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم خواهد بود و حالا در انتظار مشخص شدن حریف روس خود است. یزدانی که پس از سال‌ها حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم به یک وزن بالاتر آمده، در رقابت‌های جهانی قزاقستان یکی از چهره‌های مورد توجه این وزن خواهد بود.

وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی قزاقستان از همین حالا یکی از جذاب‌ترین اوزان رقابت‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که علاوه بر حسن یزدانی، نام‌هایی همچون احمد تاج‌الدینوف، کایل اسنایدر و آرش یوشیدا نیز در جمع مدعیان قرار دارند و در صورت بازگشت سعداله‌یف، رقابت برای کسب طلای جهان می‌تواند به یکی از حساس‌ترین نبردهای مسابقات تبدیل شود.

حالا باید منتظر ماند و دید سعداله‌یف پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، در انتخابی درون‌اردویی روسیه حاضر می‌شود یا خیر و در نهایت چه کسی به عنوان نماینده روس‌ها راهی مسابقات جهانی خواهد شد؛ کشتی‌گیری که در صورت انتخاب، یکی از مهم‌ترین رقبای حسن یزدانی در مسیر رسیدن به سکوی جهانی خواهد بود.