کشف ۲۵۵ کیلو مواد مخدر توسط پلیس سمنان؛ ۶ باند تهیه و توزیع منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای طرح سراسری ارامش خبر داد و بیان کرد: مدت زمان اجرا و ارائه گزارش ها پیرامون آن بازه پنج روزه است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با نقاط جرم خیز و آلوده در استان سمنان به اجرا درآمده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان تاکید کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های انتظامی استان، شناسایی و برخورد با عوامل مرتبط با جرایم حوزه مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند.

حسینی یادآور شد: در طی این مدت ۹۲ مرحله عملیات ضربتی با هماهنگی مراجع قضائی انجام گرفت که حاصل آن کشف و ضبط ۲۵۵ کیلو و ۷۹ گرم انواع مواد مخدر بود.

وی ادامه داد: در طی اجرای این طرح سراسری ۲۶۳ نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام شش باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و بیان کرد: مأموران همچنین هفت دستگاه خودروی متعلق به قاچاقچیان را توقیف کردند.

حسینی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، خاطر نشان کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ فعالیت‌های مجرمانه خود را در استان گسترش دهند.