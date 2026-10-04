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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

کشف ۲۵۵ کیلو مواد مخدر توسط پلیس سمنان؛ ۶ باند تهیه و توزیع منهدم شدند

کشف ۲۵۵ کیلو مواد مخدر توسط پلیس سمنان؛ ۶ باند تهیه و توزیع منهدم شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۲۵۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح پنج‌روزه «آرامش» خبر داد و گفت: در این طرح ۲۶۳ نفر دستگیر و شش باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای طرح سراسری ارامش خبر داد و بیان کرد: مدت زمان اجرا و ارائه گزارش ها پیرامون آن بازه پنج روزه است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با نقاط جرم خیز و آلوده در استان سمنان به اجرا درآمده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان تاکید کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های انتظامی استان، شناسایی و برخورد با عوامل مرتبط با جرایم حوزه مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند.

حسینی یادآور شد: در طی این مدت ۹۲ مرحله عملیات ضربتی با هماهنگی مراجع قضائی انجام گرفت که حاصل آن کشف و ضبط ۲۵۵ کیلو و ۷۹ گرم انواع مواد مخدر بود.

وی ادامه داد: در طی اجرای این طرح سراسری ۲۶۳ نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام شش باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و بیان کرد: مأموران همچنین هفت دستگاه خودروی متعلق به قاچاقچیان را توقیف کردند.

حسینی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، خاطر نشان کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ فعالیت‌های مجرمانه خود را در استان گسترش دهند.

کد مطلب 6967433

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