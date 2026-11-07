به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: مرحله سی‌ویکم طرح سراسری آرامش با هدف مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، به مدت سه روز در آبان‌ماه در نقاط مختلف استان سمنان اجرا شد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اجرای این طرح و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، کنترل محورهای مواصلاتی و انجام عملیات‌های هدفمند، موفق به کشف ۱۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به نتایج این عملیات بیان کرد: در مجموع ۱۵۷ نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و افراد مرتبط با جرائم و آسیب‌های حوزه مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

حسینی همچنین از توقیف ۱۶ دستگاه خودروی سواری متعلق به متهمان خبر داد و یادآور شد: برخورد با شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشان مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تأکید کرد: اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان ادامه خواهد داشت.