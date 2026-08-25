  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد در استان سمنان دستگیر شدند

۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد در استان سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای مرحله بیست و نهم سراسری آرامش خبر داد و گفت: طی این بازه ۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای مرحله بیست و نهم طرح سراسری آرامش خبر داد و افزود: هدف این طرح پاکسازی مناطق آلوده از نظر مواد مخدر است.

وی با تاکید به اینکه در این طرح از تمام توان یگان های انتظامی استان بهره گرفته شده است، ادامه داد: تلاش ها منتهی به متلاشی شدن دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری ۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد در استان خبر داد و بیان کرد: از این افراد ۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

حسینی از توقیف سه خودرو سواری متعلق به قاچاقچیان خبر داد و تصریح کرد: این طرح ها با جدیت و قوت همچنان ادامه دار بوده و اجاره فعالیت به سوداگران مرگ داده نمی‌شود.

وی افزود: خط قرمز پلیس، امنیت و سلامت جامعه است و با قاچاقچیان و سوداگران مرگ بدون هیچ گونه اغماض و مماشاتی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6927792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها