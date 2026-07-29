رشد ۴۵۸ درصدی کشف مواد مخدر در استان سمنان؛ ۲۰۶ نقطه آلوده پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیر موسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵۸ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع دستگیری قاچاقچیان، خرده‌فروشان و عوامل مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است، افزود: در این مدت انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ادامه داد: از قاچاقچیان ۶۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

موسوی از افزایش هشت درصدی اجرای طرح‌های مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۶ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی و پنج پاتوق معتادان نیز با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح پلمب و تخریب شده است.

وی با اشاره به اجرای سه مرحله طرح «آرامش در شهر» با هدف برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، تصریح کرد: اجرای این طرح موجب افزایش ۲۷ درصدی کشفیات و دستگیری‌ها شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان تأکید کرد: اجرای طرح‌های پیشگیرانه و ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر تا پایان سال به صورت مستمر و شبانه‌روزی در سطح استان ادامه خواهد داشت.

موسوی با تأکید بر نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اضافه کرد: از والدین درخواست داریم با نظارت مستمر، گفت‌وگوی صمیمانه و افزایش آگاهی، از گرایش فرزندان خود به مواد مخدر پیشگیری کنند.

وی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزشی و پیشگیرانه در مساجد و پایگاه‌های بسیج با هدف آگاه‌سازی جوانان و نوجوانان نسبت به آثار سوء مصرف مواد مخدر خبر داد و افزود: شهروندان اطلاعات و گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.