استاندار خراسان رضوی:بازگشت ارز حاصل از صادرات نیازمند پیگیری فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در چهل و پنجمین جلسه از سلسله‌نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت تبدیل مسائل مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی به اقدامات اجرایی، بر پیگیری موضوعات مرتبط با تولید، معدن، تجارت و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه معدن در استان، اظهار کرد: برگزاری این رویداد از ظرفیت‌های مهم برای معرفی توانمندی‌های معدنی خراسان رضوی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با توجه به برگزاری نخستین دوره، به یک رویداد شاخص معدنی در استان تبدیل شود.

وی افزود: خراسان رضوی از ظرفیت‌های مناسبی برای برگزاری این رویداد برخوردار است؛ این استان علاوه بر ظرفیت‌های معدنی، از زیرساخت مناسب حمل‌ونقل، هتلینگ و نمایشگاهی برخوردار است و باید از این مزیت‌ها برای برگزاری هرچه بهتر سمپوزیوم و نمایشگاه معدن استفاده کرد.

مظفری همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای حضور تشکل‌های اقتصادی استان در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: تشکل‌های استان باید تقویم مشخصی از نمایشگاه‌های موردنظر خود ارائه کنند تا برنامه حضور در این رویدادها از ابتدا مشخص باشد و فرآیند صدور مجوزها نیز براساس یک برنامه روشن دنبال شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را از نیازهای جدی بخش معدن دانست و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای تسهیل ورود این تجهیزات تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق سرخس و دوغارون در این زمینه اظهار کرد: باید امکان استفاده از ماشین‌آلات معدنی واردشده به این مناطق برای معادن استان فراهم شود. شرکت‌های مصرف‌کننده، اعم از واحدهای معدنی و پیمانکاران، باید بتوانند از این تجهیزات استفاده کنند و برای ساماندهی این موضوع نیز می‌توان کمیته‌ای برای نظارت و هماهنگی تشکیل داد.

مظفری افزود: درباره نوع ماشین‌آلات، اعم از نو یا کارکرده، و مدت زمان فعالیت تجهیزات نیز باید بررسی و تصمیم‌گیری شود و هماهنگی‌های استانی لازم با مناطق آزاد برای استفاده از ظرفیت موجود در حوزه ماشین‌آلات معدنی صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به موضوع تأمین برق واحدهای تولیدی گفت: اگر ظرفیت و امکان مشخصی برای تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی استان وجود دارد، باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای استفاده از این ظرفیت راهکار عملیاتی پیدا شود. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که به دلیل اعلام نشدن نیاز، ظرفیت برق استان به مناطق دیگر اختصاص پیدا کند.

وی موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیازمند پیگیری فوری دانست و اظهار کرد: لازم است در این زمینه مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام و موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول نیز پیگیری شود. صادرکننده‌ای که برای تولید و صادرات فعالیت می‌کند، نباید از سازوکارهای موجود در حوزه ارز متضرر شود.

مظفری با اشاره به نرخ ارز و نحوه عرضه آن افزود: وقتی قیمت ارز به ۲۵۹ هزار تومان می‌رسد، باید امکان عرضه آن توسط صادرکننده فراهم باشد. اگر دولت در تعیین نرخ دخالت نکند، افزایش قیمت نیز به همان شکل اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین لازم است این موضوع با جدیت از سوی استان و بخش خصوصی پیگیری شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مسائل شرکت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: موضوعات این شرکت‌ها باید به‌صورت تخصصی و موردی بررسی شود و برای هر یک از مسائل مطرح‌شده، راهکار و نتیجه مشخصی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه به وضعیت حمل‌ونقل ریلی و روند تخلیه قطارهای باری اشاره کرد و گفت: مسئله تخلیه، بارگیری و معطلی قطارها یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی است که باید به‌صورت اجرایی دنبال شود. در روزهای اخیر روند تخلیه قطارهای ورودی از سمت چین بهبود پیدا کرده و در حال حاضر بخش عمده قطارها در مدت ۲۴ ساعت تخلیه می‌شوند؛ در حالی که تخلیه یکی از قطارها ۴۸ ساعت زمان برده است.

مظفری افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ قطار در مسیر قرار دارند و در حال گردش هستند، اما مسئله مهم، نبود بار برای مسیر برگشت قطارهای کانتینری است. باید برای تأمین بار در مسیر برگشت نیز برنامه‌ریزی شود؛ چراکه استفاده دوطرفه از ظرفیت قطارها می‌تواند هزینه حمل را تا حدود یک‌سوم کاهش دهد و موجب افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر اجرای مصوبه ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: در هفته گذشته برای ایجاد محل دائمی عرضه محصولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در استان مصوبه‌ای داشتیم و لازم است این موضوع با جدیت دنبال شود.

وی افزود: باید امکان ایجاد یک فضای دائمی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های تولیدی خراسان نیز بررسی شود تا در زمان حضور مهمانان و هیئت‌های اقتصادی در استان، ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی منطقه به شکل مناسبی معرفی شود. برای این منظور می‌توان چند محل را بررسی کرد و در صورت امکان، از ظرفیت‌های مشترک یا فضاهای اشتراکی مناسب استفاده کرد.

مظفری بر استمرار دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای هدف تأکید کرد و گفت: سفرهای هیئت‌های تجاری و اقتصادی استان در قالب‌های مختلف در حال انجام است و این روند باید استمرار داشته باشد. تاکنون حدود ۹ سفر رسمی هیئت‌های اقتصادی انجام شده و لازم است میزهای تخصصی کشورهای هدف نیز فعال‌تر دنبال شوند.

استاندار خراسان رضوی افزود: با توجه به سفرهای انجام‌شده، در اواخر آبان و آذرماه نیز احتمال حضور هیئت‌هایی از کشورهای هدف در استان وجود دارد و باید همان‌گونه که هیئت‌های خراسان رضوی در سفرهای خارجی با جدیت حضور پیدا کرده‌اند، زمینه میزبانی مناسب از هیئت‌های خارجی نیز فراهم شود تا از این ارتباطات برای توسعه روابط اقتصادی استان استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از مسائل جاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: هدف باید این باشد که از مرحله پرداختن به مشکلات و نیازهای اولیه عبور کنیم و ظرفیت‌های مهم خراسان رضوی را در مسیر توسعه قرار دهیم. شرایط کشور سخت است، اما بخش خصوصی با وجود این شرایط در حال فعالیت است و تأمین حداقل‌های مورد نیاز فعالیت اقتصادی، وظیفه حاکمیت و دولت است. امیدواریم با عبور از شرایط موجود، زمینه برای فعالیت بهتر بخش خصوصی و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.