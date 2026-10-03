به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدعباس حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، بر ضرورت تداوم رویکرد تحولی در این صندوق طی دو سال آینده تأکید کرد و گفت: مأموریت صندوق باید متناسب با نیازهای جدید صنعت، از تأمین مالی و انتقال فناوری فراتر رفته و بازسازی و تاب‌آوری واحدهای تولیدی را نیز دربرگیرد.

حسینی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه مدیران بانکی در ادامه مسیر تحول صندوق، توسعه فعالیت آن در استان‌ها و افزایش پوشش جغرافیایی را از الزامات دوره جدید دانست و افزود: باید از ظرفیت‌های موجود و ابزارهای متنوع تأمین مالی، حداکثر استفاده برای پشتیبانی از صنعت و حل مسائل واحدهای تولیدی به عمل آید.

وی بازنگری در ساختار و رویه‌های صندوق متناسب با مأموریت‌های جدید را ضروری خواند و اظهار کرد: در طرح‌های بازسازی، صرف تأمین منابع کافی نیست و به‌روز بودن فناوری و توجه به شاخص‌های فناوری‌های نوظهور باید به یکی از مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود تا بازسازی واحدها به معنای بازگشت به وضعیت گذشته نباشد، بلکه زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت و تاب‌آوری آنها شود.

مشاور وزیر صمت با تأکید بر تغییر نگاه در نظام تأمین مالی صنعت گفت: صندوق باید از «پروژه‌محوری» به «مسئله‌محوری» حرکت کند؛ به این معنا که هدف، صرفاً افزایش تعداد پروژه‌های تأمین مالی‌شده نباشد، بلکه منابع محدود در مسیر حل مسائل کلیدی صنعت و کشور به کار گرفته شود.

حسینی خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع، استفاده حداکثری از همه ابزارهای مالی و ظرفیت‌های موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و صندوق باید با طراحی سازوکارهای جدید، منابع خود را به‌گونه‌ای به کار گیرد که بیشترین اثر را در رفع گلوگاه‌های تولید، بازسازی واحدها، توسعه فناوری و افزایش تاب‌آوری صنعتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: معیار موفقیت صندوق، صرفاً تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیست؛ بلکه میزان اثرگذاری آن در حل مسائل اساسی صنعت و کمک به پایداری و توسعه تولید کشور است.

گفتنی است در این مراسم از زحمات محسن نادری منش قدردانی و حجت اسماعیل زاده به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته معرفی شد