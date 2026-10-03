  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

تغییر مأموریت صندوق صنایع پیشرفته به سمت تاب‌آوری و بازسازی واحدها

تغییر مأموریت صندوق صنایع پیشرفته به سمت تاب‌آوری و بازسازی واحدها

مشاور وزیر صمت از تغییر رویکرد صندوق حمایت از صنایع پیشرفته از «پروژه‌محوری» به «مسئله‌محوری» با تمرکز بر بازسازی و تاب‌آوری تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدعباس حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، بر ضرورت تداوم رویکرد تحولی در این صندوق طی دو سال آینده تأکید کرد و گفت: مأموریت صندوق باید متناسب با نیازهای جدید صنعت، از تأمین مالی و انتقال فناوری فراتر رفته و بازسازی و تاب‌آوری واحدهای تولیدی را نیز دربرگیرد.

حسینی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه مدیران بانکی در ادامه مسیر تحول صندوق، توسعه فعالیت آن در استان‌ها و افزایش پوشش جغرافیایی را از الزامات دوره جدید دانست و افزود: باید از ظرفیت‌های موجود و ابزارهای متنوع تأمین مالی، حداکثر استفاده برای پشتیبانی از صنعت و حل مسائل واحدهای تولیدی به عمل آید.

وی بازنگری در ساختار و رویه‌های صندوق متناسب با مأموریت‌های جدید را ضروری خواند و اظهار کرد: در طرح‌های بازسازی، صرف تأمین منابع کافی نیست و به‌روز بودن فناوری و توجه به شاخص‌های فناوری‌های نوظهور باید به یکی از مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود تا بازسازی واحدها به معنای بازگشت به وضعیت گذشته نباشد، بلکه زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت و تاب‌آوری آنها شود.

مشاور وزیر صمت با تأکید بر تغییر نگاه در نظام تأمین مالی صنعت گفت: صندوق باید از «پروژه‌محوری» به «مسئله‌محوری» حرکت کند؛ به این معنا که هدف، صرفاً افزایش تعداد پروژه‌های تأمین مالی‌شده نباشد، بلکه منابع محدود در مسیر حل مسائل کلیدی صنعت و کشور به کار گرفته شود.

حسینی خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع، استفاده حداکثری از همه ابزارهای مالی و ظرفیت‌های موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و صندوق باید با طراحی سازوکارهای جدید، منابع خود را به‌گونه‌ای به کار گیرد که بیشترین اثر را در رفع گلوگاه‌های تولید، بازسازی واحدها، توسعه فناوری و افزایش تاب‌آوری صنعتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: معیار موفقیت صندوق، صرفاً تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیست؛ بلکه میزان اثرگذاری آن در حل مسائل اساسی صنعت و کمک به پایداری و توسعه تولید کشور است.

گفتنی است در این مراسم از زحمات محسن نادری منش قدردانی و حجت اسماعیل زاده به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته معرفی شد

کد مطلب 6966652
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها