اصناف در خط مقدم جهاد اقتصادی و پشتیبانی از مردم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر عصر امروز شنبه در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به همراه رئیس و اعضای اتاق اصناف مرکز استان و جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی قدردانی از حضور مدیرکل صمت و نمایندگان جامعه صنفی، با اشاره به جایگاه اصناف در جامعه اظهار داشت: امروز کسبه و بازاریان به‌عنوان قشری اثرگذار، در میدان یک نبرد نابرابر اقتصادی در کنار سایر اقشار مردم قرار دارند و همراهی آنان در این شرایط دشوار، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

اصناف؛ همراه مردم در شرایط اقتصادی

هاشمی‌فر با اشاره به تعبیر «کاسب، حبیب خداست» تصریح کرد: این تعبیر بیانگر جایگاه انسان‌هایی است که با تلاش حلال، چرخ معیشت جامعه را به حرکت درمی‌آورند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان با هدف قرار دادن ثبات اقتصادی، قصد ایجاد فشار بر معیشت مردم را دارند، اصناف و بازاریان با ایستادگی و رعایت انصاف، اجازه نداده‌اند این فشارها پیوند میان مردم و نظام را تضعیف کند.

جهاد اقتصادی در سنگر بازار

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه میدان مقابله با دشمن منحصر به عرصه‌های نظامی نیست، گفت: امروز بخش مهمی از تقابل در حوزه معیشت و آرامش روانی مردم جریان دارد.

وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی که با رعایت حقوق مردم، جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار به ارائه خدمت می‌پردازد، در حقیقت در سنگر جهاد اقتصادی حضور دارد و یاری‌گر پلیس در برقراری نظم است.

امنیت اقتصادی در گرو همکاری پلیس و اصناف

هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه پلیس و اصناف در دو سوی یک هدف مشترک برای خدمت به مردم گام برمی‌دارند، خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی بدون همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان صنفی محقق نمی‌شود و در مقابل، رونق کسب‌وکار نیز در بستر امنیت پایدار امکان‌پذیر است.

وی بر تقویت تعامل میان پلیس، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تأکید کرد و افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را می‌توان با گفت‌وگو، پیشگیری و هم‌افزایی مشترک، پیش از تبدیل شدن به معضل مدیریت کرد.

اصناف لرستان؛ سرمایه اجتماعی استان

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیرکل صمت، رئیس اتاق اصناف و مدیران اتحادیه‌های صنفی اظهار داشت: اصناف لرستان سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان هستند و مجموعه انتظامی خود را در کنار آنان و حامی امنیت و رونق کسب‌وکار مردم می‌داند.

هاشمی‌فر ابراز امیدواری کرد با تداوم این همدلی و همکاری، آرامش مردم، رونق بازار و امنیت اقتصادی بیش از پیش در کنار یکدیگر تقویت شود.