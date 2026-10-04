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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

«گرگی خان» آغازگر اکران جشنواره فیلم کودک در ساری شد

«گرگی خان» آغازگر اکران جشنواره فیلم کودک در ساری شد

ساری- همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، اکران آثار این رویداد سینمایی در ساری نیز با نمایش فیلم «گرگی خان» آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اکران فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ساری از عصر یکشنبه در سینما سپهر این شهر آغاز شد.

در نخستین روز این رویداد، فیلم سینمایی «گرگی خان» به کارگردانی ساسان قجر روی پرده رفت و جمعی از کودکان و نوجوانان ساری به تماشای این اثر جشنواره نشستند.

اکران همزمان آثار جشنواره در ساری با هدف فراهم کردن امکان دسترسی کودکان و نوجوانان مازندران به فیلم‌های این رویداد سینمایی در حال برگزاری است.

بر اساس برنامه اعلام شده، نمایش فیلم‌های منتخب سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ساری تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

این آثار در سینما سپهر و پردیس سینمایی ساری‌مال، سالن شماره یک، به نمایش درمی‌آیند و اکران فیلم‌ها هر روز از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به صورت همزمان در اصفهان و برخی شهرهای کشور برگزار می‌شود و ساری نیز میزبان بخشی از برنامه‌های اکران این رویداد است.

کد مطلب 6967719

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