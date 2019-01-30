اکران ۱۶ فیلم جشنواره بین المللی فجر در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی اظهار داشت: فیلم های سی و هفتمین جشنواره بین المللی فجر از تاریخ ١٢ تا ١٨ بهمن ماه همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در سینما سپهر ساری اکران می شود و امسال این برنامه با همکاری انجمن سینمای جوانان ساری و با اکران فیلم «سرخ پوست» نیما جاویدی کلید خواهد خورد و سینما سپهر ساری میزبان علاقه مندان به سینما و فیلم های جشنواره فجر است.

وی در ادامه افزود: انتخاب فیلم ها برای اکران در استان ها با دبیرخانه جشنواره بوده و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقشی در روی پرده رفتن فیلم هایی که برای اکران در استان های میزبان فجر انتخاب می شوند، ندارند اما پیشنهادهای خود را برای فیلم هایی که به مازندران فرستاده می شوند به دبیرخانه ارائه کردیم.

محمدی با اشاره به اینکه یکی از درخواست ها و پیشنهادهای مهم ستاد برگزاری مازندران به دبیرخانه جشنواره، اکران فیلم های دو سینماگر مازندرانی حاضر در جشنواره بوده، افزود: محمدحسین مهدویان با فیلم «ماجرای نیمروز ٢» در بخش اصلی جشنواره و یاسر طالبی با فیلم مستند بومی «دلبند» در بخش مستند از کارگردانان مازندرانی هستند که در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند و از میان این دو فیلم، «ماجرای نیمروز ٢: رد خون» در فهرست اکران امسال در مازندران قرار گرفته است.

معاون هنری ارشاد مازندران با اشاره به اکران ویژه کودکان و نوجوانان اظهار داشت: مانند سال گذشته که صبح ها فیلم های کودک و نوجوان جشنواره در سینماهای سپهر ساری و شقایق نوشهر اکران می شد، امسال نیزدربخش ویژه کودک و نوجوان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، فیلم های «شب آفتابی»، «پاستاریونی»، «بنیامین»، «ضربه فنی» و «آخرین داستان» اکران می شوند. به گفته وی، برنامه ی «سیمرغ و پروانه ها» در یک سانس صبح به صورت رایگان اکران خواهد شد.

محمدی با اشاره به استقبال چشمگیر مازندرانی ها از اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در سال گذشته، اظهار داشت: پارسال حدود ٢٠ هزار مازندرانی در سانس های مختلف طی ١٠ روز برگزاری جشنواره در دو سینمای ساری و نوشهر حضور یافتند که اتفاقی بی سابقه بود و نشان داد که ظرفیت برگزاری این رویدادها و میزان استقبال از آن در مازندران بسیار بالاست.

این مسئول با ارزشمند خواندن نقش انجمن سینمای جوانان ساری در برگزاری این رویداد، اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان ساری همواره در رویدادهای مهم سینمایی استان نقش پررنگ و پراهمیتی ایفا کرده و حساسیت و ظرافت کار مدیر و اعضای این انجمن نزد ما بسیار ارجمند است و از حضور آنها در جشنواره امسال نیز قدردانی می کنیم.

وی در پایان اسامی فیلم هایی که طی مدت برگزاری جشنواره در سانس عصر اکران خواهد شد را به شرح ذیل اعلام کرد: ایده اصلی (آزیتا موگویی)، بیست و غلامرضا تختی (بهرام توکلی)، ماجرای نیمروز ٢: رد خون (محمدحسین مهدویان)، سرخ پوست (نیما جاویدی)، مدیترانه (رشید حاتمند)، جان دار (حسین امیری دوماری، پدرام پور امیری)، سمفونی نهم (محمدرضا هنرمند)، بنفشه افریقایی (مونا زندی حقیقی)، ناگهان درخت (صفی یزدانیان)، شبی که ماه کامل شد (نرگس آبیار)، طلا (پرویز شهبازی).