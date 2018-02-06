قهر استاندار با مهمترین رویداد سینمایی/ قلب سیمرغ شکست

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مازندران برای اولین بار به همت مسئولان ارشاد استان در دو شهر ساری و نوشهر میزبان سی و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر شده است اما رفتارهای این روزهای مسئولان عالیرتبه، سینما را بیش از هر زمان دیگری غریب و مهجور کرده است.
در حالی مسئولان عالیرتبه مازندران و حتی فرمانداران شهرهای میزبان جشنواره بینالمللی فیلم فجر از حضور در سینما برای تماشای این رویداد بینالمللی امتناع کردهاند که آنان در شعارها و سخنرانیها از فرهنگ و حمایت از این مقوله حرف میزنند.
حال سینماهای مازندران خوش نیست و اقدام و رفتارهای مغایر بافرهنگ و هنر، هنر هفتم را بیش از هر زمان دیگر غریب و مهجور کرده است و آشتی مسئولان با سینما و هنر هفتم به گذر از هفتهای رستم بستگی دارد.
بازخوانی برنامههای دهه فجر در مازندران نشان میدهد که رویداد به بینالمللی جشنواره فیلم فجر در استان دیده نمیشود و محمد اسلامی استاندار و دیگر مسئولان ارشد استان که هرروز در برنامههای ریزودرشت بهصورت نمایشی و فرمایشی و برحسب ضرورت حضور مییابند و روبان طرحهای نهچندان مهم را قیچی میزنند تاکنون بهاندازه چند ثانیه نیز فرصت نکردهاند تا در کنار مردم به تماشای فیلمهای جشنواره فجر بنشینند.
عدم حضور استاندار حتی در افتتاح جشنواره فیلم فجر در سینما سپهر ساری موجب انتقاد جمعی از هنرمندان و فرهنگ دوستان شده است
عدم حضور استاندار حتی در افتتاح جشنواره فیلم فجر در سینما سپهر ساری موجب انتقاد جمعی از هنرمندان و فرهنگ دوستان شده است و به باور آنان این رفتارهای مغایر بافرهنگ مسئولان در حالی است که فرهنگ اساس و بنیه دیگر حوزهها به شمار میرود.
محمدعلی دوستی که در مراسم افتتاحیه فیلمهای جشنواره بینالمللی فجر در ساری به تماشای فیلم خجالت نکش به همراه خانوادهاش نشسته بود میگوید: جای شگفت است که استاندار و دیگر مسئولان ارشد استان زحمت حضور در مراسم افتتاحیه را به خود ندادهاند، شاید آنان از وضعیت بد فرهنگی که بازتاب عملکرد نامناسبشان است، خجالت میکشند.
وی درعینحال تصریح کرد: بیشک برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر در استان و در دوشهر رخدادی بزرگ برای فرهنگ و هنر استان به شمار میرود و میتواند صنعت رو به شکست سینما را متحول سازد.
مراسم افتتاحیه جشنواره بینالمللی فیلم فجر در ساری و آیین تقدیر از سه هنرمند سینما بدون حضور استاندار و مسئولان ارشد استانداری و تنها با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران که تلاش زیادی برای اکران فیلمهای فجر در دو شهر استان کشیده است، با نمایش فیلم خجالت نکش به پایان رسید.
در نوشهر، آیین افتتاحیه فیلم فجر نیز غریبتر از ساری برگزار شد و مسئولان شرکتکننده در آیین افتتاح حتی زحمت نشستن به تماشای اولین فیلم جشنواره را به خود ندادند و قبل از شروع نمایش فیلم به بهانههای مختلف سالن سینما را ترک کردند.
عبدالصمد صفر نژاد فرماندار نوشهر که چنددقیقهای سخنرانی نمایشی در آیین افتتاح جشنواره داشت زودتر از دیگر مسئولان سالن سینما را ترک کرد و پسازآن هر یک از مسئولان حتی مدیر فرهنگ و ارشاد شهرستان، نوبت بهنوبت به بهانههای واهی سینما را با تماشاگران مشتاقش ترک کردند.
روزهای دوم و سوم اکران فیلمهای جشنواره بینالمللی فیلم فجر در ساری و نوشهر نیز بدون حضور مسئولان سپری شد وبه گفته یکی از مدیران سینمای اکران کننده فیلمهای فجر، دلمان از مسئولان و برخوردشان باهنر و فرهنگ خون است
روزهای دوم و سوم اکران فیلمهای جشنواره بینالمللی فیلم فجر در ساری و نوشهر نیز بدون حضور مسئولان سپری شد وبه گفته یکی از مدیران سینمای اکران کننده فیلمهای فجر، دلمان از مسئولان و برخوردشان باهنر و فرهنگ خون است.
صندلیهای سینما سپر ساری و شقایق نوشهر در حسرت حضور و نشستن مسئولان برای تماشای فیلمهای فجر مانده است و این وضعیت در حالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون کمتر از انگشتان یک دست از مسئولان برای تماشای فیلمها به سینما رفتهاند.
محمد عباسی دانشجوی رشته هنر در نوشهر پس از تماشای فیلم ابوقریب در سینما شقایق به خبرنگار مهر با انتقاد از حضور نیافتن مسئولان نظیر فرماندار نوشهر و یا استاندار مازندران در ساری برای تماشای فیلمهای فجر میگوید: حالوروز هنر سینما ناشی از عملکرد مسئولان است و کاش به این هنر نیز در کنار سیاست توجه شود.
وی بابیان اینکه برگزاری جشنواره فیلم فجر برای اولین بار در نوشهر رخداد مهم و قابلتوجهی است از تبلیغات کم محیطی برای دعوت شهروندان و استقبال از جشنواره انتقاد کرد و گفت: درحالیکه در تهران و دیگر مناطق کشور صفهای طولانی برای حضور در سینما کشیده میشود متأسفانه صندلیهای سینما شقایق حتی با بلیتهای رایگان و مهمان نیز تکمیل نمیشود.
مریم جعفری دیگر مخاطب جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری با اشاره به استقبال نسبتاً خوب ساروی ها از این رویداد بینالمللی میگوید: خوشبختانه فیلمهای خوبی در جشنواره مازندران اکران شده است و این امر در آشتی دادن مخاطب با سینما حائز اهمیت است.
اکران فیلمهای جشنواره فیلم فجر از شنبه در مازندران آغاز شد و دو سینمای سپهر ساری و شقایق نوشهر پذیرای مخاطبان فیلمهای فجر سیوششم هستند. قرار است تا ۲۲ بهمن این دو سینما فیلمهای جشنواره فیلم فجر را پخش کنند تا سینما دوستان مازندرانی هم بتوانند این فیلمها را ببینند و تماشاگر تعدادی از فیلمهای حاضر در بخش سودای سیمرغ باشند.
البته در پی اجرای سیاستهای سازمان سینمایی مبنی بر توجه به سینمای کودک و نوجوان و ایجاد نشاط در جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سانس صبح روزهای برگزاری سیوششمین جشنواره فیلم فجر در ساری و نوشهر هم اکران خواهد شد تا به بهانه جشنواره فیلم فجر، مخاطبان کودک و نوجوان نیز به سینما بروند.
طبق برنامهریزیها ۵ فیلم «قهرمانان کوچک»، «دنیای کیفها»، «فیلشاه»، «دزد و پری» و «شکلاتی» قرار است از ۱۴ بهمن تا چهارشنبه این هفته روی پرده هر دو سینمای میزبان فجر در مازندران برود.
دانش آموزان سنگ تمام گذاشتند
در حالی مسئولان مازندران برای دیدن فیلم های جشنواره فجر امتناع می کنند که دانش آموزان و خانواده ها برای حمایت از صنعت سینما در روزهای اخیر سنگ تمام گذاشته اند و تاکنون حضور پررنگی داشته اند.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: اکران این فیلمها هرروز از ساعت ۱۰ آغاز میشود و برنامه اکران هم در هر دو سینما به یکشکل است.
«محمد محمدی» اظهار کرد:برنامهریزی برای اکران فیلمها در سینما سپهر ساری به شکلی انجامشده است که فیلمها در روزهای مختلف نوبت اکران داشته باشند تا مخاطبان بتوانند با خیال راحتتری برای تماشای فیلمها برنامهریزی کنند. طبق برنامهها در ساری فیلمهای دارکوب، ماهورا و امیر ۳ بار اکران میشوند و بقیه فیلمها هرکدام ۲ بار روی پرده خواهند رفت. ساعت اکران دوم یا سوم فیلمها نیز در روزهای دیگر متفاوت از اکران نخست یا دوم در نظر گرفتهشده است.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بابیان اینکه در سینما شقایق نوشهر نیز علاوه بر ۵ فیلم بخش کودک و نوجوان در سانس صبح، ۹ فیلم از بخش سودای سیمرغ روی پرده میرود، گفت: در این سینما به دلیل محدودیت تعداد سانسها ۳ فیلم «ماهورا»، «امیر» و «دارکوب» اکران نمیشود. اما ۹ فیلم دیگر یعنی «به وقت شام» اثر «ابراهیم حاتمیکیا»، «بمب» به کارگردانی «پیمان معادی»، «جاده قدیم» اثر «منیژه حکمت»، «چهارراه استانبول» ساخته «مصطفی کیایی»، «خجالت نکش» از «رضا مقصودی»، «سوءتفاهم» به کارگردانی «احمدرضا معتمدی»، «تنگه ابوقریب» به نویسندگی و کارگردانی «بهرام توکلی»، «مغزهای کوچک زنگزده» اثر «هومن سیدی» و «ماهورا» اثر «حمید زرگرنژاد» روی پرده خواهد رفت.
فیلم بخش سودای سیمرغ نیز تا یکشنبه هفته آینده که روز پیروزی انقلاب اسلامی و پایان اکران فیلمهای فجر است روی پرده سینما سپهر ساری و سینما شقایق نوشهر خواهند رفت، در سینما سپهر ساری با توجه به حجم تقاضاها و تعداد بیشتر مخاطبان، در هرروز ۳ فیلم روی پرده میرود.
سانسهای سینما سپهر در عصر برای اکران فیلمهای بخش سودای سیمرغ ۱۶، ۱۸ و ۲۰ در نظر گرفتهشده است که در هر سانس یک فیلم پخش میشود. در سینما شقایق نوشهر نیز هرروز عصر فقط یک نوبت اکران خواهیم داشت که از ساعت ۱۸ آغاز میشود. درمجموع تا ۲۲ بهمن در دو سینمای سپهر ساری و شقایق نوشهر، با احتساب فیلمهای نوبت صبح ۴۶ اکران خواهیم داشت که ۱۷ فیلم در این اکرانها روی پرده میرود.
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