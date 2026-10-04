به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن واحدهای بهره‌برداری و محصولات کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: اجرای این طرح در استان با سرعت مورد انتظار پیش نمی‌رود و برای جبران عقب‌ماندگی موجود باید روند اجرای آن با برنامه مشخص دنبال شود.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن محصولات، امکان شفاف‌تر شدن فرآیند تولید را فراهم می‌کند و به همین دلیل نباید نگاه به این طرح صرفاً از زاویه صادرات باشد؛ چرا که محصول تولیدشده در مزارع و باغ‌های استان در نهایت به سفره مردم می‌رسد و سلامت و کیفیت آن اهمیت مستقیم دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در کنار الزامات مربوط به بازارهای صادراتی، باید الزامات تولید محصولات سالم برای مصرف داخلی نیز تدوین و اجرایی شود تا از ابتدای فرآیند تولید، ضوابط لازم مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد.

حریری‌مقدم بر ضرورت مشخص شدن وضعیت اجرای طرح در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز خدمات کشاورزی، اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی بیشتر، روند اجرای طرح را دنبال کنند و میزان پیشرفت کار به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی اضافه کرد: شناسنامه‌دار شدن محصول زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود برسد که اطلاعات مربوط به فرآیند تولید به شکل دقیق ثبت شود و مسئولیت هر بخش نیز مشخص باشد؛ بنابراین باید از موازی‌کاری و تأخیر در اجرای مراحل مختلف جلوگیری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت نظارت از ابتدای زنجیره تولید اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره تولید محصولات با استفاده از منابع آبی نامتعارف و آب خاکستری نیز باید بر اساس ضوابط روشن انجام شود و این ضوابط نمی‌تواند پس از تولید محصول مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید از همان ابتدای فرآیند تولید مشخص باشد.

حریری‌مقدم خاطرنشان کرد: اجرای دقیق طرح شناسنامه‌دار کردن، علاوه بر ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در تولید، زمینه نظارت مؤثرتر بر کیفیت محصولات را فراهم می‌کند و به تولیدکننده نیز کمک خواهد کرد محصول خود را با مشخصات روشن و قابل ردیابی وارد بازار کند.

وی بر استمرار جلسات هماهنگی و پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، مسئولیت دستگاه‌ها باید مشخص، زمان‌بندی اجرای اقدامات روشن و روند پیشرفت طرح به‌صورت مستمر پیگیری شود تا عقب‌ماندگی موجود در این زمینه جبران شود.

به گزارش مهر، نظام شناسنامه‌دار کردن و رهگیری محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر با هدف ایجاد امکان ردیابی محصول از مرحله تولید تا عرضه مورد توجه قرار گرفته است؛ در آیین‌نامه اجرایی مربوط نیز بر ایجاد امکان تخصیص شناسه برای محصولات خام کشاورزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این فرآیند تأکید شده است.