حقابه قزوین از ۲۸۸ به ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریریمقدم صبح دوشنبه در نشست رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشکلهای تعاون روستایی استان قزوین اظهار کرد: با وجود ناترازیهای موجود در حوزه آب و انرژی و مشکلات سرمایه در گردش، تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافته که این موفقیت حاصل تلاش کشاورزان، تشکلها و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به وضعیت منابع آب استان افزود: حقابه قزوین از ۲۸۸ میلیون مترمکعب به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و این موضوع ضرورت توجه جدی به پایداری منابع آب و استمرار تولید در دشت قزوین را دوچندان کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین قطعی برق، مشکلات آب چاههای کشاورزی و کمبود سرمایه در گردش را از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی دانست و بر اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از آسیب به تولید تأکید کرد.
مطالبات گندمکاران قزوین باید سریعتر پرداخت شود
حریریمقدم با اشاره به خرید بیش از ۲۱۲ هزار تن گندم در استان قزوین گفت: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران از مطالبات جدی بخش کشاورزی است و میتواند بخشی از فشار مالی وارد بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به حمایت از تولید کلزا اظهار کرد: قزوین تنها استانی بود که کلزا را با قیمت ۱۱۰ هزار تومان خریداری کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: تعاون روستایی نیز با راهاندازی دو مرکز خرید جدید در نیارک و قرچهقیا، نقش مؤثری در خرید محصولات و جلوگیری از خروج تولید از مناطق استان داشت.
توسعه صنعتی نباید به کشاورزی دشت قزوین آسیب بزند
حریریمقدم دشت قزوین را یکی از ظرفیتهای راهبردی کشور در حوزه کشاورزی دانست و تصریح کرد: اراضی حاصلخیز، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به شبکههای حملونقل، این دشت را به ظرفیتی مهم برای تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
وی تأکید کرد: نباید اجازه داد توسعه صنعتی به کشاورزی دشت قزوین آسیب بزند و لازم است در تصمیمگیریهای مربوط به توسعه استان، ظرفیتهای بخش کشاورزی و ضرورت حفظ تولید مورد توجه قرار گیرد.
روسیه مقصد مهم صادرات محصولات کشاورزی قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توسعه بازارهای صادراتی را از اولویتهای بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: بازار روسیه ظرفیت مناسبی برای محصولات کشاورزی قزوین دارد.
حریریمقدم افزود: با استفاده از ظرفیت تهاتر کالا و بازارهای منطقهای میتوان زمینه توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان استان را فراهم کرد.
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