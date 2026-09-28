به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم در جلسه بررسی اقدامات و تمهیدات بخش کشاورزی در برابر مخاطرات اقلیمی اظهار کرد: باید از هم‌اکنون برای سناریوهای مختلف احتمالی برنامه‌ریزی و منابع مالی مورد نیاز برای اقدامات پیشگیرانه تأمین شود.

وی افزود: ایجاد سازوکار هشدار سریع و تعیین فرآیند مشخص برای فراخوان مدیران و مسئولان مرتبط، امکان واکنش سریع و تصمیم‌گیری به‌موقع در شرایط بحرانی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب، بر ضرورت تأمین اعتبار برای اجرای اقدامات آبخیزداری و مدیریت مسیر هدایت آب تأکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی به باغات، اراضی کشاورزی و مزارع پرورش ماهی مؤثر باشد.

حریری‌مقدم همچنین بر تدوین پروتکل مقابله با سرما و برف در گلخانه‌ها تأکید کرد و گفت: آمادگی برای مقابله با بیماری‌های دام و طیور و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حفظ راه‌های ارتباطی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش بیمه در مدیریت ریسک بخش کشاورزی افزود: بیمه محصولات زراعی و باغی، دام و طیور باید با جدیت دنبال شود تا در صورت وقوع حوادث طبیعی، بخشی از خسارات بهره‌برداران جبران شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشاورزان، باغداران و دامداران خواست پیش از وقوع خسارت، نسبت به دریافت پوشش بیمه‌ای مناسب اقدام کنند و خاطرنشان کرد: آمادگی و اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع هرگونه مخاطره اقلیمی در دستور کار قرار گیرد.

