به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریریمقدم در جلسه بررسی اقدامات و تمهیدات بخش کشاورزی در برابر مخاطرات اقلیمی اظهار کرد: باید از هماکنون برای سناریوهای مختلف احتمالی برنامهریزی و منابع مالی مورد نیاز برای اقدامات پیشگیرانه تأمین شود.
وی افزود: ایجاد سازوکار هشدار سریع و تعیین فرآیند مشخص برای فراخوان مدیران و مسئولان مرتبط، امکان واکنش سریع و تصمیمگیری بهموقع در شرایط بحرانی را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به احتمال وقوع سیلاب و روانآب، بر ضرورت تأمین اعتبار برای اجرای اقدامات آبخیزداری و مدیریت مسیر هدایت آب تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند در کاهش خسارات احتمالی به باغات، اراضی کشاورزی و مزارع پرورش ماهی مؤثر باشد.
حریریمقدم همچنین بر تدوین پروتکل مقابله با سرما و برف در گلخانهها تأکید کرد و گفت: آمادگی برای مقابله با بیماریهای دام و طیور و پیشبینی تمهیدات لازم برای حفظ راههای ارتباطی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش بیمه در مدیریت ریسک بخش کشاورزی افزود: بیمه محصولات زراعی و باغی، دام و طیور باید با جدیت دنبال شود تا در صورت وقوع حوادث طبیعی، بخشی از خسارات بهرهبرداران جبران شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشاورزان، باغداران و دامداران خواست پیش از وقوع خسارت، نسبت به دریافت پوشش بیمهای مناسب اقدام کنند و خاطرنشان کرد: آمادگی و اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع هرگونه مخاطره اقلیمی در دستور کار قرار گیرد.
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