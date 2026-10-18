خرید توافقی ۱۰ هزار تن کشمش در قزوین با نرخ کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

فرامرز حریری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصویب قیمت خرید توافقی کشمش در کارگروه استانی خبر داد و اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، نرخ هر کیلوگرم کشمش ۳۲۰ هزار تومان تعیین شد.

وی با اشاره به مبنای تعیین این نرخ گفت: قیمت تمام‌شده تولید و سود متعارف باغداران در محاسبات لحاظ شده و نرخ نهایی در جلسه کارگروه خرید توافقی، روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ و با حضور دستگاه‌های اجرایی استان به تصویب رسیده است.

ثبت‌نام اولیه ۴۰۰ باغدار برای تحویل ۳۵۰۰ تن کشمش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آغاز خرید توافقی کشمش بیان کرد: از ابتدای سال جاری، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان که با عنوان «صندوق کشمش» فعالیت می‌کند، ثبت‌نام اولیه باغداران و اعضای خود را آغاز کرده و تاکنون حدود ۴۰۰ نفر با برآورد تولید ۳۵۰۰ تن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

حریری مقدم افزود: در مرحله نخست، ۱۰ درصد از مبلغ محصول از محل منابع صندوق کشمش تاکستان به‌صورت نقدی به باغداران پرداخت می‌شود و باقی‌مانده وجه پس از تأمین و تزریق منابع مورد نیاز، از طریق سازمان تعاون روستایی به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای ورود سازمان تعاون روستایی به فرایند خرید انجام شده و با تأمین منابع مالی، عملیات خرید در روزهای آینده آغاز می‌شود.

پیش‌بینی تولید بیش از ۳۰ هزار تن کشمش در قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به وضعیت تولید امسال گفت: برآوردها از تولید بیش از ۳۰ هزار تن کشمش در استان حکایت دارد و در مرحله نخست، خرید توافقی ۱۰ هزار تن از این محصول برنامه‌ریزی شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از باغداران، کمک به تنظیم بازار و فراهم‌کردن زمینه کشف قیمت واقعی کشمش عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش عمده عرضه محصول در مهر و آبان انجام می‌شود، خرید حمایتی می‌تواند به مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از التهاب بازار کمک کند.

حریری مقدم تأکید کرد: خرید توافقی با نرخ مصوب ۳۲۰ هزار تومان تا زمان رسیدن بازار به تعادل و مشخص‌شدن قیمت واقعی محصول دنبال خواهد شد.