مطالبات کشاورزی قزوین روی میز وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمد نوذری استاندار قزوین، سالار ولایتمدار آبنوش نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با نوری وزیر جهاد کشاورزی، مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، موضوع تهاتر کالا در واردات گندم و نهاده‌های دامی و راهکارهای تسهیل تأمین این اقلام مطرح شد.

همچنین حقابه دشت قزوین از سد طالقان به‌عنوان یکی از مطالبات مهم استان مورد پیگیری قرار گرفت و بر ضرورت تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و حفظ ظرفیت‌های تولیدی دشت قزوین تأکید شد.

تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان مکانیزه کشاورزی و رفع موانع موجود در این زمینه از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، موضوع خرید حمایتی محصولات باغی استان از جمله کشمش و زیتون در بخش‌های کنسروی و روغنی مطرح و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و باغداران استان تأکید شد.

در این دیدار، مسئولان استان قزوین بر پیگیری و رفع مسائل و موانع بخش کشاورزی و تقویت حمایت از تولیدکنندگان با هدف حفظ پایداری تولید و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی استان تأکید کردند.

