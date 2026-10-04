حمیدرضا سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از عدم اکران فیلم سینمایی «کاکالوتی» در مشهد اظهار کرد: فیلم سینمایی «کاکالوتی» به کارگردانی «امیراطهر سهیلی»، فیلمی است که در مشهد و توسط هنرمندان خراسانی ساخته شده است و تمام عوامل آن، از جمله ۳۰۰ بازیگر کودک این فیلم، مشهدی هستند؛ چرا نباید این فیلم در فهرست اکران جشنواره کودک در مشهد باشد؟

پیشکسوت تئاتر و تهیه‌کننده سینما، ادامه داد: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امسال با ۷۷۱ اثر متقاضی در بخش ملی همراه بود؛ ۱۵ فیلم بلند در بخش مسابقه و در بخش بین‌الملل نیز از میان ۱۷۳ فیلم خارجی بررسی‌شده، ۱۷ اثر از ۱۴ کشور انتخاب شدند که فیلم سینمایی «کاکالوتی» هم به این جشنواره راه یافت و عصر امروز برای نخستین بار در اصفهان اکران می‌شود.

اصفهانی‌ها این فیلم را می‌بینند و مشهدی‌ها از دیدن آن محروم‌اند. چرا؟

وی گفت: در ایام برگزاری جشنواره در مراکز همهٔ استان‌ها، تعدادی از فیلم‌های جشنواره برای عموم اکران می‌شوند؛ ۴ عنوان از ۱۵ فیلم این جشنواره در سینماهای هویزه و سیمرغ مشهد نیز اکران خواهد شد، اما متأسفانه، متأسفانه و باز هم متأسفانه نامی از فیلم «کاکالوتی» در فهرست فیلم‌های به نمایش درآمده در مشهد نیست!

سهیلی گفت: این فیلم با توجه به اینکه در مشهد تولید شده و همهٔ عوامل آن، خصوصاً سیصد کودکی که در فیلم بازی می‌کنند، مشهدی هستند، افتخاری برای شهر مشهد است؛ چراکه تهیه‌کننده‌ای توانسته است خارج از مرکز اقدام به ساخت فیلمی بومی کند.

پیشکسوت تئاتر و تهیه‌کننده سینما با تأکید بر اینکه تصویربرداری این فیلم در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، تصریح کرد: ما به مدت ۳ ماه مشغول تصویربرداری بودیم و بعد از پایان تصویربرداری تا همین چند روز قبل، مشغول تدوین و جلوه‌های ویژهٔ آن بودیم. تمام لوکیشن‌های این فیلم، نظیر قصر آل و قصر جادوگر و...، فانتزی و کودکانه بودند. ما ۴ دکور عظیم در چند نقطه از مشهد ساختیم که ساخت همین دکورها وقت زیادی از عوامل گرفت؛ چراکه کارگردان روی دکورها حساسیت زیادی داشت.

وی افزود: از سویی، ما حتی به دنبال این بودیم که این دکورها خراب نشوند تا بعداً به عنوان شهربازی یا موزه برای کودکان باقی بمانند؛ اما در نهایت دیدیم که این دکورهای پرهزینه و عظیم تخریب شد؛ در حالی‌که شهرداری این قول را به ما داده بود که از این فرصت استفاده کند و دکورهای فیلم را نگهداری کند!

سهیلی اظهار کرد: در نهایت، چرایی عدم اکران فیلم سینمایی «کاکالوتی» در مشهد پرسش بزرگی است که باید توسط معاونت سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دیگر مسئولان فرهنگی شهر پاسخ داده شود.

گفتنی است؛ این فیلم به تهیه‌کنندگی حمیدرضا سهیلی و کارگردانی امیراطهر سهیلی تولید شده است و ارغوان همدانچی، امیرحسین رستمی، یلدا عباسی، سهراب سهیلی، سحر شفیعی، محبوبه سلطانی و... در آن بازی می‌کنند. عروسک‌گردان‌های این فیلم وحید ممیزی، سید حمید وحیدزاده و رها حصاری هستند، همچنین احسان غفوریان مدیر فیلمبرداری این اثر است و موسیقی فیلم نیز برعهده امیر توسلی است.