«بوم» روی صحنه تئاتر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بوم» با رویکردی متفاوت و در قالب ژانر کمدی، به واکاوی مفاهیم جنگ و صلح می‌پردازد. داستان این نمایش پیرامون دو پهپاد شکل می‌گیرد که دیدگاه‌هایی کاملاً متضاد نسبت به رسالت خود دارند؛ یکی از این پهپادها نماد تخریب و دیگری نماینده رویکردی ضدجنگ است که همواره بر پیامدهای انسانی و فاجعه‌بار درگیری‌ها تأکید دارد.

محسن رستگارمقدم، مدیر روابط عمومی این اثر با بیان اینکه «بوم» تلاشی برای روایت مفاهیم عمیق انسانی در بستری طنزآمیز است، اظهار کرد: این نمایش می‌کوشد تا با استفاده از فضای کمدی، مخاطب را به تأملی جدی درباره صلح و آسیب‌های جنگ دعوت کند.

گفتنی است؛ این اثر نمایشی که پیش‌بینی می‌شود با استقبال مخاطبان مشهدی روبه‌رو شود، فرصتی است تا علاقه‌مندان به تئاتر، روایتی نو از تقابل اندیشه‌ها در مواجهه با مقوله جنگ را به تماشا بنشینند.