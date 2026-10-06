به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ اثر نمایشی از گروه تئاتر مبارک همدان که با نویسندگی «حامد ترابی» و کارگردانی «فاطمه جلیلی‌معز» تولید شده‌ توانستند نظر هیئت انتخاب ۲ جشنواره بزرگ کشور را جلب کنند.

این آثار نمایشی در بخش‌های مختلف «بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران» و «جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی» به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.

این موفقیت که نشان‌دهنده استمرار و فعالیت تخصصی هنرمندان همدانی در حوزه تئاتر عروسکی و کودک و نوجوان است و گواهی بر توانمندی این گروه در تولید آثار باکیفیت و استاندارد برای رقابت در جشنواره‌های تراز اول کشور است.

علاوه بر بخش اجرایی گروه تئاتر «مبارک» در بخش علمی و پژوهشی نیز موفق به کسب جایگاه شد و «حامد ترابی» از فعالان باسابقه تئاتر و نمایش عروسکی با ارائه مقاله پژوهشی با عنوان «چُتِلی بَبِه؛ عروسکی در آب، جهانی در خیال» در فهرست چکیده‌های منتخب بخش پژوهشی «بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک» قرار گرفت.

این مقاله که در محور «تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر» تدوین شده است و با رویکردی تحلیلی به موضوع میراث و تاریخچه نمایش‌های عروسکی در ایران می‌پردازد.

حضور هم‌زمان ۲ اثر نمایشی و یک مقاله علمی از یک گروه تئاتری در ۲ رویداد شاخص فرهنگی کشور نشان از ظرفیت‌های بالای استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های تئاتر کودک و نوجوان در ایران دارد.