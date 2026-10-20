«تاکسیدرمی» تلنگری درباره پیامدهای ماندگار جنگ است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مرجانه حسین زاده: جنگ با پایان درگیری‌ها تمام نمی‌شود؛ گاهی زخم‌هایش در خاطره‌ها می‌ماند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. نمایش کمدی فانتزی «تاکسیدرمی» به کارگردانی ایمان رمضانی و آرمین ترابی و تهیه‌کنندگی حامد بهداد و مجتبی فرزانه، با همین مضمون این شب‌ها در تماشاخانه کربن مشهد روی صحنه است، نمایشی که با زبانی نمادین و در بستری کمدی، به پیامدهای ماندگار جنگ و تأثیرات آن بر نسل‌های مختلف جامعه می‌پردازد.

پیام اصلی «تاکسیدرمی»، تلنگری به مسئولان و جامعه است

ایمان رمضانی، کارگردان نمایش تاکسیدرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایش اظهار کرد: «تاکسیدرمی» نوشته رسول حق‌جو، پس از گذشت یک سال، برای دومین بار روی صحنه رفته است. دور نخست اجرای این نمایش با ۵۵ سانس اجرا و حضور موفق در جشنواره تئاتر استان و کسب جوایز متعدد به پایان رسید.



کارگردان نمایش تاکسیدرمی با اشاره به فضای متفاوت این اثر نمایشی افزود: «تاکسیدرمی» در ژانر کمدی فانتزی، نگاهی متفاوت به مقوله جنگ و آثار مخرب آن دارد و با رویکردی نمادین و سمبلیک، جنگ ایران و عراق را در بستری کمدی روایت می‌کند.



وی با اشاره به دلایل انتخاب این نمایشنامه برای اجرا بیان کرد: قدرت نمایشنامه و نگاه متفاوت آن به موضوع جنگ، از جمله دلایل علاقه‌مندی من به اجرای این اثر بود. از سوی دیگر، پیامدهای جنگ و تأثیراتی که ممکن است تا سال‌ها و حتی چند نسل، زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، از دغدغه‌های شخصی من است.



رمضانی با تأکید بر پیام اجتماعی این نمایش ادامه داد: پیام اصلی «تاکسیدرمی»، تلنگری به مسئولان و جامعه است تا از زوایای مختلف به آثار ماندگار جنگ در یک جامعه توجه کنند و به‌سادگی از کنار پیامدهای آن عبور نکنند.

به تصویر کشیدن درستِ درد

فاطمه رضاییان، بازیگر نمایش تاکسیدرمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش خود در این نمایش اظهار کرد: نقش من در تئاتر «تاکسیدرمی» در اکت سه ماهی بیاح کوچولو و در اکت چهار وزغ است.



بازیگر نمایش تاکسیدرمی با اشاره به چالش های این نقش افزود: قبل از شروع تمرین که متن را مطالعه کردم، درمواجه اول فکر نمی‌کردم به این اندازه نقش پر چالشی باشد، یکی از بزرگ ترین چالش‎هایی که ماهی بیاح کوچولو برای من داشت این بود که درکی از جنگ و درکی از ازدست دادن عزیزان را نداشتم و باید این غم از دست دادن را به درستی اجرا می‍کردم تا برای مخاطب باورپذیر بشود و این مسئله برای من سخت بود، چالش دوم هم این بود که در مرحله دوم بتوانم سادگی و پاکی این نقش را به درستی بازی کنم.



وی گفت: این اثر واقعا هیجان انگیز است، نگاه متفاوت نویسنده و به تصویر کشیدن درستِ درد و خاطره های تلخ و شیرین از زبان ‌چند حیوان از ویژگی‌های مثبت این اثر نمایشی است. بازی در این تئاتر برای من تجربه جدیدی بود و درواقع من را در شرایطی قرار داد که بسیار به چالش کشیده شوم. از سویی کارگردانی درست اقای ایمان رمضانی توانست این نمایش را خاص تر وزیبا تر کند.

«تاکسیدرمی»؛ یک درام ضد جنگ

سعید نظریان، دیگر بازیگر این نمایش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نمایش در چهار نقش گربه پسر، نره خر، خرچنگ و وزغ عراقی بازی می‌کنم.

بازیگر نمایش تاکسیدرمی با اشاره به چالش های بازی در تئاتر «تاکسیدرمی» گفت: تفکیک کردن این ۴ نقش از یکدیگر در حالی‌که تصمیم کارگردان نمایش، استفاده از گویش‌های متفاوت ایران بود، سخت بود. از طرفی دیگر باید نوع لحن و بدن هر ۴ نقش با یکدیگر را از یکدیگر تفکیک می‌کردم و این بزرگترین چالش برای بازی در نمایش تاکسیدرمی بود.

وی با تاکید بر مضمون نمایش اظهار کرد: این اثر یک درام ضد جنگ متفاوت است. پیامی که به مخاطب خودش ارائه می‌دهد برای تمام نسل هاست حتی برای نسل جدید هم قابل فهم و دور از شعار است .اثرات جنگ هیچگاه از بین نمی‌رود.