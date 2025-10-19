تولید فیلم سینمایی «کاکالوتی» در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تولید فیلم سینمایی «کاکالوتی» به کارگردانی امیراطهرسهیلی و تهیهکنندگی حمیدرضاسهیلی آغاز شده است. این اثر که در ژانر کودک و نوجوان ساخته میشود، روایتگر داستان دختری به نام ستاره است که میخواهد برادرش متولد نشود، او به جهان قبل از تولد میرود تا مانع از رسیدن برادرش به قله تولد شود ولی مسیر طولانی و سخت و پر از چالشی پیش رو دارد که پس از سالها دوری، به زادگاهش بازمیگردد تا با گذشتهی پنهان خود روبهرو شود.
فیلمنامه «کاکالوتی» نوشته امیراطهر سهیلی است و گروه سازنده در حال حاضر مراحل تولید را با بازیگران و لوکیشنهای اصلی را پشت سر میگذارند. فیلمبرداری این پروژه از مهر ماه سال جاری در مشهد آغاز شده است.
«کاکالوتی» اولین پروژه کودک و نوجوان امیراطهر سهیلی است و پیشبینی میشود در نوروز ۱۴۰۵ برای نخستینبار به نمایش درآید.
نظر شما