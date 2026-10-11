پاتوق تئاتر حوزه هنری خراسان رضوی با بررسی «هملتک» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پاتوق تئاتر حوزه هنری به همت دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان رضوی و گروه «دیوار چهارم»، در تماشاخانه استاد نوری برگزار شد.

این نشست با محوریت نمایش «هملتک» به کارگردانی آرمان صفری و با حضور مصطفی یوسف‌زاده، امیراحسان امیرپور و رضا حسینی برگزار شد.

در این جلسه، حاضران پس از مرور تجربه نمایش «هملتک»، پیرامون ویژگی‌های نمایش ایرانی و روش‌های مختلف آن به بحث و گفت‌وگو پرداختند. بررسی زبان، فرم، روایت و ظرفیت‌های بومی نمایش ایرانی از محورهای اصلی این نشست بود.

شرکت‌کنندگان در این پاتوق، ضمن تبادل نظر درباره نسبت نمایش ایرانی با تئاتر امروز، بر اهمیت گفت‌وگو، تجربه‌گری و شناخت سنت‌های نمایشی در تولید آثار تازه تأکید کردند.

تماشاخانه استاد نوری میزبان این نشست بود و پاتوق تئاتر حوزه هنری با همکاری دیوار چهارم، ادامه برنامه‌های خود را در راستای هم‌اندیشی هنرمندان و اهالی تئاتر دنبال می‌کند.