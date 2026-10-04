به گزارش خبرگزاری مهر، هفت عضو اصلی گروه اوپک پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان، امروز در نشستی کوتاه و برخط درباره سطح تولید ماه نوامبر تصمیم‌گیری کردند. اوپک پلاس یک ائتلاف نفتی متشکل از مجموع کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک است.

به نوشته رویترز، تولیدکنندگان اوپک‌پلاس در منطقه خلیج فارس، در پی تداوم اختلال در صادرات نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی عیله ایران، همچنان بسیار کمتر از اهداف تولیدی خود نفت تولید می‌کنند و صادرات آنها در ماه‌های اخیر بین ۶۰ تا ۸۰ درصد سطوح عادی نوسان داشته است.



سهمیه تولیدات اوپک‌پلاس برای ماه نوامبر

سران گروه هفت در پی تشدید کم‌سابقه نوسان قیمت نفت و افزایش فشار بر بازار جهانی سوخت، از آزادسازی هماهنگ ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر انرژی خبر دادند تا با تزریق فوری نفت و گازوئیل، مانع تشدید شوک قیمت‌ها و سرایت آن به خانوارها و کسب‌وکارها شوند. در پی این تصمیم، قیمت نفت جمعه هفته گذشته اندکی کاهش یافت. با این حال، قیمت نفت برنت همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، حدود ۷۳ دلار بود.

افزون بر این،‌ جنگ ایران بازنگری ظرفیت تولید اوپک‌پلاس را به تاخیر انداخته است. این ارزیابی برای تعیین سهمیه‌ تولید اعضا در سال ۲۰۲۷ اهمیت حیاتی دارد. منابع صنعت نفت هفته گذشته به رویترز گفتند که این جنگ، برآوردها درباره ظرفیت تولید آتی اعضا را با ابهام مواجه کرده است.

اوپک‌پلاس پس از چند سال کاهش تولید، در عمده ماه‌های سال ۲۰۲۶ اهداف تولید خود را افزایش داده است، اما بخش عمده این افزایش‌ها به دلیل درگیری‌های خاورمیانه عملا تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند.

داده‌های اوپک نشان می‌دهد که هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس در ماه آگوست روزانه ۲۵ میلیون بشکه نفت تولید کردند که نسبت به جولای روزانه ۶۳۰ هزار بشکه بیشتر بود، اما این میزان همچنان حدود پنج میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ در فوریه است. این هفت کشور قرار است نشست بعدی خود را اول نوامبر (۱۰ آبان) برگزار کنند.

اوپک‌پلاس همچنان حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش تولید که شامل بیشتر اعضای گروه می‌شود را حفظ کرده است. این گروه برای تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع افزایش تولید، به نتایج ارزیابی ظرفیت تولید نیاز دارد و به گفته منابع هرگونه تغییر در سطح تولید تا پیش از سال ۲۰۲۷ غیرمحتمل است.

یک گروه وزارتی جداگانه در اوپک‌پلاس موسوم به کمیته مشترک وزارتی نظارت نیز امروز برای بررسی وضعیت بازار تشکیل جلسه داد. این کمیته در سیاست‌گذاری تولید نقشی ندارد.