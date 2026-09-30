به گزارش خبرگزاری مهر، دو منبع اعلام کردند که احتمال میرود هفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) در نشست روز یکشنبه (۱۲ مهر) مقدار تولید نفت را برای ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کنند.
به نوشته رویترز، بااینحال، منابع اعلام کردند که هنوز تصمیم نهایی دراینباره اتخاذ نشده است.
نشست هفت کشور عضو اوپکپلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان در حالی برگزار میشود که کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از ماهها اختلال در صادرات به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برای افزایش صادرات خود تلاش میکنند، هرچند تولید نفت اکثر این کشورها همچنان بسیار کمتر از اهداف تعیینشده است.
هفت کشور عضو این ائتلاف در بیشتر ماههای سال جاری میلادی کاهش عرضه داوطلبانه را لغو کردهاند، اما روند لغو عرضه در ماه اکتبر متوقف میشود.
روند لغو تدریجی کاهش عرضه روزانه یکمیلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای اعضای اوپکپلاس که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ توافق شده بود، در ماه سپتامبر پایان یافت.
رویترز در ماه ژوئیه گزارش داد که احتمال میرود اوپکپلاس به دلیل مذاکره درباره سهمیههای سال ۲۰۲۷، روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را در سه ماه چهارم سال جاری میلادی متوقف کند. اختلال عرضه ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب شده است تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس کمتر از سهمیههای تعیینشده تولید کنند.
دادههای اوپک نشان داد هفت کشور عضو اوپکپلاس در ماه اوت درمجموع ۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردهاند که نسبت به ماه ژوئیه ۶۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته، اما همچنان حدود ۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید پیش از آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه است.
اوپکپلاس همچنان لایه دیگری از کاهش تولید به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز را در دستور کار دارد که شامل تولید اکثر اعضای این ائتلاف میشود و تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
به گفته منابع، این سازمان پیش از تعیین مقدار تولید پایه برای سال ۲۰۲۷ که مبنای تعیین سهمیههای کشورها در آینده و برنامهریزی برای لغو تدریجی کاهش عرضه است، باید بررسی ظرفیت تولید اعضا را نهایی کند.
پیشبینی میشود که شرکت مشاوره دگولیر و مکناتون آمریکا بهزودی گزارش خود را درباره ظرفیت تولید اعضا ارائه دهد.
در همین حال، نشست اعضای کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس (JMMC) که وظیفه تصمیمگیری درباره سیاستها را به عهده ندارد، روز یکشنبه برای بررسی وضع بازار برگزار میشود.
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